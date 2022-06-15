https://uz.sputniknews.ru/20220615/shos-rasshiryaetsya-rassmatrivayutsya-zayavki-ot-10-stran-25344403.html

ШОС расширяется: рассматриваются заявки от 10 стран

ШОС расширяется: рассматриваются заявки от 10 стран

Шанхайская организация сотрудничества рассматривает заявки на участие в деятельности объединения от 10 стран. Решения по ним будут приняты уже в сентябре.

2022-06-15T20:52+0500

2022-06-15T20:52+0500

2022-06-15T20:52+0500

политика

расширение шос

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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Заявки на участие в деятельности Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) от порядка 10 стран будут рассмотрены на саммите ШОС в сентябре.Об этом в интервью информационному агентству "Дуне" МИД республики заявил и.о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов. Узбекистан в настоящее время председательствует в ШОС. Саммит глав государств-членов организации запланирован на 15-16 сентября в Самарканде. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что дальнейшее расширение ШОС является одним из ключевых вопросов повестки этой встречи.По его словам, к подписанию уже готов меморандум об обязательствах Ирана в целях получения статуса государства-члена ШОС. На площадке саммита также ожидается подписание меморандумов о налаживании партнёрских отношений между ШОС и рядом других международных и региональных организаций — Лиги арабских государств, ЮНЕСКО, Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), уточнил он.ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. Ее участниками являются Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан.Странами-наблюдателями в организации являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия. Странами-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.

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