https://uz.sputniknews.ru/20220615/shos-rasshiryaetsya-rassmatrivayutsya-zayavki-ot-10-stran-25344403.html
ШОС расширяется: рассматриваются заявки от 10 стран
ШОС расширяется: рассматриваются заявки от 10 стран
Шанхайская организация сотрудничества рассматривает заявки на участие в деятельности объединения от 10 стран. Решения по ним будут приняты уже в сентябре.
2022-06-15T20:52+0500
2022-06-15T20:52+0500
2022-06-15T20:52+0500
политика
расширение шос
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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Заявки на участие в деятельности Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) от порядка 10 стран будут рассмотрены на саммите ШОС в сентябре.Об этом в интервью информационному агентству "Дуне" МИД республики заявил и.о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов. Узбекистан в настоящее время председательствует в ШОС. Саммит глав государств-членов организации запланирован на 15-16 сентября в Самарканде. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что дальнейшее расширение ШОС является одним из ключевых вопросов повестки этой встречи.По его словам, к подписанию уже готов меморандум об обязательствах Ирана в целях получения статуса государства-члена ШОС. На площадке саммита также ожидается подписание меморандумов о налаживании партнёрских отношений между ШОС и рядом других международных и региональных организаций — Лиги арабских государств, ЮНЕСКО, Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), уточнил он.ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. Ее участниками являются Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан.Странами-наблюдателями в организации являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия. Странами-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.
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MIA „Rosiya Segodnya“
расширение шос
ШОС расширяется: рассматриваются заявки от 10 стран
Шанхайская организация сотрудничества рассматривает заявки на участие в деятельности объединения от 10 стран. Решения по ним будут приняты уже в сентябре.
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Заявки на участие в деятельности Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) от порядка 10 стран будут рассмотрены на саммите ШОС в сентябре.
Об этом в интервью информационному агентству "Дуне" МИД республики заявил
и.о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов.
"Будут рассмотрены заявки еще около 10 стран по участию в деятельности ШОС в формате полноценных членов, наблюдателей и партнёров по диалогу", — сказал Норов
Узбекистан в настоящее время председательствует в ШОС. Саммит глав государств-членов организации запланирован на 15-16 сентября в Самарканде. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что дальнейшее расширение ШОС является одним из ключевых вопросов повестки этой встречи.
По его словам, к подписанию уже готов меморандум об обязательствах Ирана в целях получения статуса государства-члена ШОС.
"Документ практически откроет путь к полноценному членству этой крупной ближневосточной страны в нашей организации", — сказал и.о. министра.
На площадке саммита также ожидается подписание меморандумов о налаживании партнёрских отношений между ШОС и рядом других международных и региональных организаций — Лиги арабских государств, ЮНЕСКО, Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), уточнил он.
"На этом фоне предстоящий саммит под узбекским председательством приобретает особое значение, предоставляя весьма своевременную и эффективную площадку для обсуждения лидерами "шанхайской восьмерки" целого комплекса актуальных тем региональной и глобальной повестки", — добавил Норов.
ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. Ее участниками являются Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан.
Странами-наблюдателями в организации являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия.
Странами-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.