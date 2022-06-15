https://uz.sputniknews.ru/20220615/turisticheskiy-sezon-otkryt-kto-priexal-v-uzbekistan-v-mae-25346758.html
Туристический сезон открыт: кто приехал в Узбекистан в мае
Туристический сезон открыт: кто приехал в Узбекистан в мае
Свыше полумиллиона иностранных туристов посетило Узбекистан в мае. Кто выбрал республику для отдыха — в нашей инфографике.
2022-06-15T21:32+0500
2022-06-15T21:32+0500
2022-06-15T21:32+0500
инфографика
узбекистан
туристы
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На первом месте оказались граждане Казахстана. В мае из соседней страны прибыло 169,9 тыс человек.Слегка уступают в статистике жители Кыргызстана. Из этой страны прибыло 141,3 тыс человек.В пятерке лидеров Таджикистан (116 тыс), Россия (47,5 тыс) и Турция (6,4 тыс).В начале марта правительства Узбекистана и России подписали план из 20 мероприятий по созданию условий для роста турпотока между двумя странами.В рамках документа планируется провести Год туризма России и Узбекистана, разработать и запустить трансграничный туристический маршрут "Великий Шелковый путь", создать специальные турпакеты по линии фестивального, гастрономического, винного, экстремального, зимнего и других видов туризма.Кроме того, запланирована организация ознакомительных туров для студентов из России и Узбекистана.
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узбекистан, туристы, отдых, инфографика
Туристический сезон открыт: кто приехал в Узбекистан в мае
Свыше полумиллиона иностранных туристов посетило Узбекистан в мае. Кто выбрал республику для отдыха — в нашей инфографике.
На первом месте оказались граждане Казахстана. В мае из соседней страны прибыло 169,9 тыс человек.
Слегка уступают в статистике жители Кыргызстана. Из этой страны прибыло 141,3 тыс человек.
В пятерке лидеров Таджикистан (116 тыс), Россия (47,5 тыс) и Турция (6,4 тыс).
В начале марта правительства Узбекистана и России подписали план из 20 мероприятий по созданию условий для роста турпотока между двумя странами.
В рамках документа планируется провести Год туризма России и Узбекистана, разработать и запустить трансграничный туристический маршрут "Великий Шелковый путь", создать специальные турпакеты по линии фестивального, гастрономического, винного, экстремального, зимнего и других видов туризма.
Кроме того, запланирована организация ознакомительных туров для студентов из России и Узбекистана.