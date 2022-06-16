https://uz.sputniknews.ru/20220616/eks-premer-azarov-o-buduschem-ukrainy-i-rossii--video-25347111.html

Экс-премьер Азаров о будущем Украины и России — видео

Экс-премьер Азаров о будущем Украины и России — видео

О последствиях антироссийских санкций, будущем Зеленского, возможности переговоров Киева и Москвы, а также вероятности начала большой войны России и НАТО смотрите в нашем видео.

2022-06-16T09:32+0500

2022-06-16T09:32+0500

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Об этом в эксклюзивном интервью Sputnik на русском заявил экс-премьер-министр Украины Николай Азаров.По мнению политика, на самостоятельное развитие эти страны не способны, в то время как у России есть все шансы вскоре стать мировым экономическим центром.Также он уверен, что после завершения спецоперации Украина вновь будет сотрудничать с Россией, а на смену киевской хунте придут молодые и здравомыслящие политики.Пока же американские советники предоставляют ВСУ координаты для обстрелов мирных районов Донбасса. Количество жертв растет и это в интересах США.Азаров уверен, судьба Украины зависит от американцев. Только вот Вашингтону не нужен мир.О последствиях антироссийских санкций, будущем Зеленского, возможности переговоров Киева и Москвы, а также вероятности начала большой войны России и НАТО смотрите в нашем видео.

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