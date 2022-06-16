https://uz.sputniknews.ru/20220616/kakie-strany-zakupayut-uzbekistanskuyu-chereshnyu-25351583.html

Какие страны закупают узбекистанскую черешню

Какие страны закупают узбекистанскую черешню

Основным покупателем черешни, выращенной в Узбекистане, стала Россия.

2022-06-16T09:11+0500

2022-06-16T09:11+0500

2022-06-16T09:37+0500

экономика

экспорт

черешня

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ТАШКЕНТ, 16 июн – Sputnik. За первые пять месяцев Узбекистан экспортировал 18,4 тыс. тонн черешни в 12 стран мира, сообщает Государственный комитет по статистике Узбекистана.Общая сумма экспорта составляет $22,4 млн.По данным официальной статистики, экспорт черешни уменьшился на 9,3 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Больше всего черешни импортировала Россия — 7,9 тыс. тонны. На втором месте Казахстан – 6 тыс. тонн. И замыкают строчку лидеров Кыргызстан и Беларусь.Россия остается ключевым торговым партнером Узбекистана. В начале этого года республика экспортировала в РФ товаров на $346,8 млн. В топ-5 государств, закупающих товары в Узбекистане, вошли также Китай, Турция, Казахстан и Кыргызстан.По итогам 2021 года взаимный товарооборот между Узбекистаном и Россией увеличился на 32,8%, до $7,517 млрд. РФ вышла на первое место среди крупных стран-партнеров республики с долей 17,9% в общем объеме внешнеторгового оборота республики.По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, Россия уделяет особое место Узбекистану в деле переориентации экспорта и импорта, поиска новых поставщиков, выстраивания новых логистических и произведенных цепочек.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экспорт, черешня