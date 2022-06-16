https://uz.sputniknews.ru/20220616/kamilov-naznachen-spetsialnym-predstavitelem-prezidenta-po-vneshney-politike-25357928.html
Камилов назначен специальным представителем президента по внешней политике
Камилов назначен специальным представителем президента по внешней политике
Назначение нового спецпредставителя произошло согласно соответствующему указу президента.
2022-06-16T11:33+0500
2022-06-16T11:33+0500
2022-06-16T11:54+0500
политика
абдулазиз камилов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/09/22623540_0:113:1280:833_1920x0_80_0_0_e9de7d2761b7529397275ca228678f0e.jpg
ТАШКЕНТ, 16 июн – Sputnik. Абдулазиз Камилов назначен специальным представителем президента Республики Узбекистан по внешней политике. Назначение произошло согласно соответствующему указу президента. С 27 апреля 2022 года Камилов занимал должность заместителя секретаря Совета безопасности при президенте Узбекистана по вопросам внешней политики и безопасности.Абдулазиз Камилов — советский и узбекистанский дипломат, занимал должность министра иностранных дел Узбекистана с 13 января по 27 апреля 2022 года. Является действующим членом Кабинета министров Узбекистана.Камилов закончил Дипломатическую академию МИД СССР в 1972 году. Является кандидатом исторических наук. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. Владеет арабским и английским языками.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/09/22623540_0:155:1280:1115_1920x0_80_0_0_6ecbf3e9c346487afedac6f93a61eb19.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абдулазиз камилов
Камилов назначен специальным представителем президента по внешней политике
11:33 16.06.2022 (обновлено: 11:54 16.06.2022)
Назначение нового спецпредставителя произошло согласно соответствующему указу президента.
ТАШКЕНТ, 16 июн – Sputnik. Абдулазиз Камилов назначен специальным представителем президента Республики Узбекистан по внешней политике. Назначение произошло согласно соответствующему указу президента.
С 27 апреля 2022 года Камилов занимал должность заместителя секретаря Совета безопасности при президенте Узбекистана по вопросам внешней политики и безопасности.
Абдулазиз Камилов — советский и узбекистанский дипломат, занимал должность министра иностранных дел Узбекистана с 13 января по 27 апреля 2022 года. Является действующим членом Кабинета министров Узбекистана.
Камилов закончил Дипломатическую академию МИД СССР в 1972 году. Является кандидатом исторических наук. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. Владеет арабским и английским языками.