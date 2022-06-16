https://uz.sputniknews.ru/20220616/kamilov-naznachen-spetsialnym-predstavitelem-prezidenta-po-vneshney-politike-25357928.html

Камилов назначен специальным представителем президента по внешней политике

Камилов назначен специальным представителем президента по внешней политике

Назначение нового спецпредставителя произошло согласно соответствующему указу президента.

2022-06-16T11:33+0500

2022-06-16T11:33+0500

2022-06-16T11:54+0500

политика

абдулазиз камилов

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ТАШКЕНТ, 16 июн – Sputnik. Абдулазиз Камилов назначен специальным представителем президента Республики Узбекистан по внешней политике. Назначение произошло согласно соответствующему указу президента. С 27 апреля 2022 года Камилов занимал должность заместителя секретаря Совета безопасности при президенте Узбекистана по вопросам внешней политики и безопасности.Абдулазиз Камилов — советский и узбекистанский дипломат, занимал должность министра иностранных дел Узбекистана с 13 января по 27 апреля 2022 года. Является действующим членом Кабинета министров Узбекистана.Камилов закончил Дипломатическую академию МИД СССР в 1972 году. Является кандидатом исторических наук. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. Владеет арабским и английским языками.

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абдулазиз камилов