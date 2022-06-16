https://uz.sputniknews.ru/20220616/press-sekretar-belogo-doma-otshutilas-v-otvet-na-vopros-o-sostoyanii-baydena-25354633.html

Пресс-секретарь Белого дома отшутилась в ответ на вопрос о состоянии Байдена

Пресс-секретарь Белого дома отшутилась в ответ на вопрос о состоянии Байдена

Новый представитель Белого дома Жан-Пьер рассмеялась в после вопроса о Байдене в интервью телеканалу CNN.

2022-06-16T10:35+0500

2022-06-16T10:35+0500

2022-06-16T10:38+0500

в мире

джо байден

белый дом

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/13/20552349_0:40:2887:1664_1920x0_80_0_0_c493d67bc3fd5975bec5bd7d0e4c5bf1.jpg

ТАШКЕНТ, 16 июн – Sputnik. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер не сумела внятно ответить на вопрос о состоянии действующего президента США Джо Байдена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.Пресс-секретарю Белого дома во время интервью телеканалу CNN задали вопрос о том, хватит ли американскому лидеру, по ее мнению, физической и психической выносливости для продолжения работы на посту после 2024 года (очередных выборов президента. — Sputnik).В ответ Жан-Пьер вынужденно отшучивалась. По ее словам, это "не тот вопрос", который "мы должны даже задавать".Она добавила, что сама "не поспевает" за президентом и предложила "посмотреть на проделанную им работу".Интервью вызвало большой отклик читателей в соцсетях.Ранее официальный представитель Белого дома подтвердила намерение Байдена баллотироваться на второй срок в 2024 году. Она опровергла заявления, ранее опубликованные в материале газеты New York Times о том, что проблемой для выдвижения на второй срок у действующего 79-летнего главы США якобы является его возраст. Жан-Пьер добавила, что в американской администрации не фокусируются на этом вопросе.Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, является самым пожилым президентом США в истории, а частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей, заставляют многих подозревать, что у него проблемы со здоровьем.Читайте также:Дух силен, но плоть слаба: что мы знаем о Байдене

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

джо байден, белый дом