https://uz.sputniknews.ru/20220616/press-sekretar-belogo-doma-otshutilas-v-otvet-na-vopros-o-sostoyanii-baydena-25354633.html
Пресс-секретарь Белого дома отшутилась в ответ на вопрос о состоянии Байдена
Пресс-секретарь Белого дома отшутилась в ответ на вопрос о состоянии Байдена
Новый представитель Белого дома Жан-Пьер рассмеялась в после вопроса о Байдене в интервью телеканалу CNN.
2022-06-16T10:35+0500
2022-06-16T10:35+0500
2022-06-16T10:38+0500
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ТАШКЕНТ, 16 июн – Sputnik. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер не сумела внятно ответить на вопрос о состоянии действующего президента США Джо Байдена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.Пресс-секретарю Белого дома во время интервью телеканалу CNN задали вопрос о том, хватит ли американскому лидеру, по ее мнению, физической и психической выносливости для продолжения работы на посту после 2024 года (очередных выборов президента. — Sputnik).В ответ Жан-Пьер вынужденно отшучивалась. По ее словам, это "не тот вопрос", который "мы должны даже задавать".Она добавила, что сама "не поспевает" за президентом и предложила "посмотреть на проделанную им работу".Интервью вызвало большой отклик читателей в соцсетях.Ранее официальный представитель Белого дома подтвердила намерение Байдена баллотироваться на второй срок в 2024 году. Она опровергла заявления, ранее опубликованные в материале газеты New York Times о том, что проблемой для выдвижения на второй срок у действующего 79-летнего главы США якобы является его возраст. Жан-Пьер добавила, что в американской администрации не фокусируются на этом вопросе.Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, является самым пожилым президентом США в истории, а частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей, заставляют многих подозревать, что у него проблемы со здоровьем.Читайте также:Дух силен, но плоть слаба: что мы знаем о Байдене
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джо байден, белый дом
Пресс-секретарь Белого дома отшутилась в ответ на вопрос о состоянии Байдена
10:35 16.06.2022 (обновлено: 10:38 16.06.2022)
Новый представитель Белого дома Жан-Пьер рассмеялась в после вопроса о Байдене в интервью телеканалу CNN.
ТАШКЕНТ, 16 июн – Sputnik. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер не сумела внятно ответить на вопрос о состоянии действующего президента США Джо Байдена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.
Пресс-секретарю Белого дома во время интервью телеканалу CNN задали вопрос о том, хватит ли американскому лидеру, по ее мнению, физической и психической выносливости для продолжения работы на посту после 2024 года (очередных выборов президента. — Sputnik).
В ответ Жан-Пьер вынужденно отшучивалась. По ее словам, это "не тот вопрос", который "мы должны даже задавать".
"Вы задаете мне этот вопрос, боже мой", — заявила со смехом Жан-Пьер.
Она добавила, что сама "не поспевает" за президентом и предложила "посмотреть на проделанную им работу".
Интервью вызвало большой отклик читателей в соцсетях.
"Да, это именно тот вопрос, который мы должны задать. Я не могу поверить, что представитель Белого дома похожа на подростка из 90-х. Она уклонилась от вопроса", — написал пользователь JZ.
"Она сказала, что не может угнаться за ним? Чертова улитка может!" – пошутил Consertive Mormon.
"Должно быть, она в очень плохой форме, если не может угнаться за стариком Джо", — добавил MLA.
"Она говорит: "просто посмотрите на проделанную им работу". Какую работу?" – рассуждает Kendra Stoneking.
Ранее официальный представитель Белого дома подтвердила намерение Байдена баллотироваться на второй срок в 2024 году. Она опровергла заявления, ранее опубликованные в материале газеты New York Times о том, что проблемой для выдвижения на второй срок у действующего 79-летнего главы США якобы является его возраст. Жан-Пьер добавила, что в американской администрации не фокусируются на этом вопросе.
Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, является самым пожилым президентом США в истории, а частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей, заставляют многих подозревать, что у него проблемы со здоровьем.