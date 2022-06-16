https://uz.sputniknews.ru/20220616/timur-kapadze-prokommentiroval-pobedu-sbornoy-uzbekistana-nad-yaponiey-25375091.html

Тимур Кападзе рассказал о задачах сборной Узбекистана в финале Кубка Азии - эксклюзив

Тимур Кападзе рассказал о задачах сборной Узбекистана в финале Кубка Азии - эксклюзив

Тренер молодежной сборной Узбекистана рассказал, что игроки сборной полностью выложились в матче со сборной Японии.

2022-06-16T17:08+0500

2022-06-16T17:08+0500

2022-06-16T19:09+0500

спорт

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япония

футбол

тренер

тимур кападзе

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ТАШКЕНТ, 16 июн – Sputnik. Молодежная сборная Узбекистана по футболу одержала победу над сборной Японии со счетом 2:0 и вышла в финал Кубка Азии-2022 по футболу U-23.Тренер молодежной сборной Узбекистана Тимур Кападзе прокомментировал победу и рассказал корреспонденту Sputnik об эмоциях, полученных от матча с японской сборной.По словам тренера сборной, узбекистанская команда понимала, что именно нужно предпринять, чтобы обыграть японцев, и выстроила определенную стратегию на игру.По мнению Кападзе, выход в финал турнира - уже большой успех. Тренер утверждает, что футболисты сборной постараются сделать все возможное, чтобы одержать победу и стать чемпионами.Напомним: первенство Кубка Азии по футболу U-23 продлится до 19 июня. В финальном матче за титул чемпионов поборются за сборная Узбекистана и Саудовской Аравии.Читайте также:

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