https://uz.sputniknews.ru/20220616/timur-kapadze-prokommentiroval-pobedu-sbornoy-uzbekistana-nad-yaponiey-25375091.html
Тимур Кападзе рассказал о задачах сборной Узбекистана в финале Кубка Азии - эксклюзив
Тимур Кападзе рассказал о задачах сборной Узбекистана в финале Кубка Азии - эксклюзив
Тренер молодежной сборной Узбекистана рассказал, что игроки сборной полностью выложились в матче со сборной Японии.
2022-06-16T17:08+0500
2022-06-16T17:08+0500
2022-06-16T19:09+0500
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япония
футбол
тренер
тимур кападзе
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ТАШКЕНТ, 16 июн – Sputnik. Молодежная сборная Узбекистана по футболу одержала победу над сборной Японии со счетом 2:0 и вышла в финал Кубка Азии-2022 по футболу U-23.Тренер молодежной сборной Узбекистана Тимур Кападзе прокомментировал победу и рассказал корреспонденту Sputnik об эмоциях, полученных от матча с японской сборной.По словам тренера сборной, узбекистанская команда понимала, что именно нужно предпринять, чтобы обыграть японцев, и выстроила определенную стратегию на игру.По мнению Кападзе, выход в финал турнира - уже большой успех. Тренер утверждает, что футболисты сборной постараются сделать все возможное, чтобы одержать победу и стать чемпионами.Напомним: первенство Кубка Азии по футболу U-23 продлится до 19 июня. В финальном матче за титул чемпионов поборются за сборная Узбекистана и Саудовской Аравии.Читайте также:
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Тимур Кападзе рассказал о задачах сборной Узбекистана в финале Кубка Азии - эксклюзив
17:08 16.06.2022 (обновлено: 19:09 16.06.2022)
Тренер молодежной сборной Узбекистана рассказал Sputnik, что игроки сборной полностью выложились в матче со сборной Японии.
ТАШКЕНТ, 16 июн – Sputnik. Молодежная сборная Узбекистана по футболу одержала победу над сборной Японии со счетом 2:0 и вышла в финал Кубка Азии-2022 по футболу U-23.
Тренер молодежной сборной Узбекистана Тимур Кападзе прокомментировал победу и рассказал корреспонденту Sputnik об эмоциях, полученных от матча с японской сборной.
"Эмоции и чувства не передать, это была тяжёлая, но очень важная победа. Каждая игра была тяжелой и особенной!" - говорит Кападзе.
По словам тренера сборной, узбекистанская команда понимала, что именно нужно предпринять, чтобы обыграть японцев, и выстроила определенную стратегию на игру.
"Ребята выложились на все 100%. Каждая игра - это история, которую мы делаем, и ребята понимали - чтобы свершить историю нам нужно чемпионство. Кто бы не встречался у нас на пути, перед нами стоит одна задача - обыгрывать их и идти к своей цели", - заявляет он.
По мнению Кападзе, выход в финал турнира - уже большой успех. Тренер утверждает, что футболисты сборной постараются сделать все возможное, чтобы одержать победу и стать чемпионами.
"Команда Саудовской Аравии сильная, опытная, игроки старше. Мы уже дважды играли с ними - в отборочном туре этого чемпионата и в рамках Dubai Cup в прошлом году. Надеюсь, мы хорошо подготовимся и покажем нашу самую лучшую игру", - заключает тренер.
Напомним: первенство Кубка Азии по футболу U-23 продлится до 19 июня. В финальном матче за титул чемпионов поборются за сборная Узбекистана и Саудовской Аравии.