https://uz.sputniknews.ru/20220617/v-andijanskoy-oblasti-zagorelas-stolovaya--video-25408093.html

В Андижанской области загорелась столовая — видео

В Андижанской области загорелась столовая — видео

В настоящее время определяется причина пожара и сумма ущерба.

2022-06-17T16:59+0500

2022-06-17T16:59+0500

2022-06-17T16:59+0500

общество

пожар

андижанская область

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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Сегодня утром в столовой "Бешбола", находящейся на улице Ипак Йули, в Мархаматском районе Андижанской области, произошло возгорание. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. По данным ведомства, шесть пожарно-спасательных машин приехали на место происшествия в 06:56, в 07:08 локализовали возгорание и в 07:58 ликвидировали его. На третьем этаже столовой сгорел потолок, внутренняя часть и крыша. Огонь уничтожил площадь в 250 кв.м. В результате инцидента пострадавших нет, отметили в министерстве. В настоящее время определяется причина возгорания и сумма ущерба.

андижанская область

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пожар, андижанская область