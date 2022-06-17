https://uz.sputniknews.ru/20220617/v-andijanskoy-oblasti-zagorelas-stolovaya--video-25408093.html
В Андижанской области загорелась столовая — видео
В Андижанской области загорелась столовая — видео
В настоящее время определяется причина пожара и сумма ущерба.
2022-06-17T16:59+0500
2022-06-17T16:59+0500
2022-06-17T16:59+0500
общество
пожар
андижанская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/08/19154855_178:0:1280:620_1920x0_80_0_0_1d479f2aebe092a56de5db8cc00c9207.jpg
ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Сегодня утром в столовой "Бешбола", находящейся на улице Ипак Йули, в Мархаматском районе Андижанской области, произошло возгорание. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. По данным ведомства, шесть пожарно-спасательных машин приехали на место происшествия в 06:56, в 07:08 локализовали возгорание и в 07:58 ликвидировали его. На третьем этаже столовой сгорел потолок, внутренняя часть и крыша. Огонь уничтожил площадь в 250 кв.м. В результате инцидента пострадавших нет, отметили в министерстве. В настоящее время определяется причина возгорания и сумма ущерба.
андижанская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/08/19154855_453:0:1280:620_1920x0_80_0_0_6196300706384a9c2592a9e8da053140.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
пожар, андижанская область
В Андижанской области загорелась столовая — видео
В настоящее время определяется причина пожара и сумма ущерба.
ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik.
Сегодня утром в столовой "Бешбола", находящейся на улице Ипак Йули, в Мархаматском районе Андижанской области, произошло возгорание. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС
.
По данным ведомства, шесть пожарно-спасательных машин приехали на место происшествия в 06:56, в 07:08 локализовали возгорание и в 07:58 ликвидировали его.
На третьем этаже столовой сгорел потолок, внутренняя часть и крыша. Огонь уничтожил площадь в 250 кв.м.
В результате инцидента пострадавших нет, отметили в министерстве.
В настоящее время определяется причина возгорания и сумма ущерба.