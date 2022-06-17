https://uz.sputniknews.ru/20220617/v-metro-tashkenta-proizoshlo-korotkoe-zamykanie---video-25406712.html

В метро Ташкента произошло короткое замыкание - видео

В метро Ташкента произошло короткое замыкание - видео

Машинист, в свою очередь, остановил метросостав, проверил нет ли опасности, и в течении пяти минут продолжил движение.

2022-06-17T16:29+0500

2022-06-17T16:29+0500

2022-06-17T16:39+0500

происшествия

ташкент

метро

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ТАШКЕНТ, 17 июн – Sputnik. Накануне около 20.05 часов между 6-ой и 7-ой станциями наземной трассы Ташкентского метрополитена произошло короткое замыкание. Как сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе столичного метро в момент инцидента в вагонах находились пассажиры. Замыкание произошло из-за сильного ветра, который сместил и тем самым повредил придорожную балку между двумя станциями.В распространенном в соцсетях видео видно, что метросостав остановился. Это сделал сам машинист, после чего он проверил нет ли опасности, и в течении пяти минут состав продолжил движение.Пострадавших в инциденте нет, поезда курсируют между станциями в штатном режиме, уточнили в ведомстве.В целях изучения происшествия, на место выехали ответственные руководители и специалисты.

ташкент

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ташкент, метро