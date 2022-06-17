https://uz.sputniknews.ru/20220617/v-metro-tashkenta-proizoshlo-korotkoe-zamykanie---video-25406712.html
В метро Ташкента произошло короткое замыкание - видео
В метро Ташкента произошло короткое замыкание - видео
Машинист, в свою очередь, остановил метросостав, проверил нет ли опасности, и в течении пяти минут продолжил движение.
2022-06-17T16:29+0500
2022-06-17T16:29+0500
2022-06-17T16:39+0500
происшествия
ташкент
метро
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ТАШКЕНТ, 17 июн – Sputnik. Накануне около 20.05 часов между 6-ой и 7-ой станциями наземной трассы Ташкентского метрополитена произошло короткое замыкание. Как сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе столичного метро в момент инцидента в вагонах находились пассажиры. Замыкание произошло из-за сильного ветра, который сместил и тем самым повредил придорожную балку между двумя станциями.В распространенном в соцсетях видео видно, что метросостав остановился. Это сделал сам машинист, после чего он проверил нет ли опасности, и в течении пяти минут состав продолжил движение.Пострадавших в инциденте нет, поезда курсируют между станциями в штатном режиме, уточнили в ведомстве.В целях изучения происшествия, на место выехали ответственные руководители и специалисты.
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ташкент, метро
В метро Ташкента произошло короткое замыкание - видео
16:29 17.06.2022 (обновлено: 16:39 17.06.2022)
Машинист, в свою очередь, остановил метросостав, проверил нет ли опасности, и в течении пяти минут продолжил движение.
ТАШКЕНТ, 17 июн – Sputnik. Накануне около 20.05 часов между 6-ой и 7-ой станциями наземной трассы Ташкентского метрополитена произошло короткое замыкание.
Как сообщили корреспонденту Sputnik
в пресс-службе столичного метро в момент инцидента в вагонах находились пассажиры.
Замыкание произошло из-за сильного ветра, который сместил и тем самым повредил придорожную балку между двумя станциями.
В распространенном в соцсетях видео видно, что метросостав остановился.
Это сделал сам машинист, после чего он проверил нет ли опасности, и в течении пяти минут состав продолжил движение.
Пострадавших в инциденте нет, поезда курсируют между станциями в штатном режиме, уточнили в ведомстве.
В целях изучения происшествия, на место выехали ответственные руководители и специалисты.