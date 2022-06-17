https://uz.sputniknews.ru/20220617/vystuplenie-putina-na-pmef---pryamaya-translyatsiya-25394449.html

Выступление Путина на ПМЭФ - прямая трансляция

Выступление Путина на ПМЭФ - прямая трансляция

Президент России выступает на заседании Петербургского международного экономического форума.

2022-06-17T17:03+0500

2022-06-17T17:03+0500

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видео

владимир путин

прямая трансляция

форум

выступление

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Президент России Владимир Путин выступает на заседании Петербургского международного экономического форума.Как отметил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, выступление Путина посвящено экономике в условиях недружественной политике Запада. По словам Пескова, президент лично принимал участие в подготовке и придает большое значение нынешнему заседанию.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 15 по 18 июня. Главная его тема – "Новый мир – новые возможности".

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