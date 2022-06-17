https://uz.sputniknews.ru/20220617/vystuplenie-putina-na-pmef---pryamaya-translyatsiya-25394449.html
Выступление Путина на ПМЭФ - прямая трансляция
Выступление Путина на ПМЭФ - прямая трансляция
Президент России выступает на заседании Петербургского международного экономического форума.
2022-06-17T17:03+0500
2022-06-17T17:03+0500
2022-06-17T17:18+0500
видео
владимир путин
прямая трансляция
форум
выступление
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Президент России Владимир Путин выступает на заседании Петербургского международного экономического форума.Как отметил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, выступление Путина посвящено экономике в условиях недружественной политике Запада. По словам Пескова, президент лично принимал участие в подготовке и придает большое значение нынешнему заседанию.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 15 по 18 июня. Главная его тема – "Новый мир – новые возможности".
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владимир путин, прямая трансляция, форум, выступление, видео
Выступление Путина на ПМЭФ - прямая трансляция
17:03 17.06.2022 (обновлено: 17:18 17.06.2022)
Президент России выступает на заседании Петербургского международного экономического форума.
Президент России Владимир Путин выступает на заседании Петербургского международного экономического форума.
Как отметил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, выступление Путина посвящено экономике в условиях недружественной политике Запада. По словам Пескова, президент лично принимал участие в подготовке и придает большое значение нынешнему заседанию.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 15 по 18 июня. Главная его тема – "Новый мир – новые возможности".