https://uz.sputniknews.ru/20220618/chto-budet-s-organizmom-esli-est-na-noch-25437754.html

Что будет с организмом, если есть на ночь

Что будет с организмом, если есть на ночь

Почему вредно как отказываться от ужина, так и переедать на ночь - читайте в нашем материале.

2022-06-18T23:00+0500

2022-06-18T23:00+0500

2022-06-18T23:00+0500

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Некоторые люди предпочитают ужинать поздно вечером сразу перед сном, а другие и вовсе избегают вечерние приемы пищи. И то, и другое вредит здороью и человеческому организму. Об этом Радио Sputnik рассказала гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная.Поздние приемы пищи оказывают негативное влияние как на пишеварительную система, так и на общее состояние печени.Однако полный отказ от ужина также отрицательно влияет на человеческий организм.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

диетолог, мнение эксперта, врач