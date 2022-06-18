Что будет с организмом, если есть на ночь
Почему вредно как отказываться от ужина, так и переедать на ночь — читайте в нашем материале.
Некоторые люди предпочитают ужинать поздно вечером сразу перед сном, а другие и вовсе избегают вечерние приемы пищи. И то, и другое вредит здороью и человеческому организму. Об этом Радио Sputnik рассказала гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная.
"Поздний прием пищи очень плох, особенно если потом сразу лечь спать. Человек ложится горизонтально при большом объеме пищи в желудке, и идет обратный заброс содержимого желудка в пищевод, в результате может быть ожог пищевода, застой в желудке и размножение бактерий, которое, в свою очередь, может вызвать синдром избыточного бактериального роста. Кроме того, будет и нарушение переваривания. После этого утром могут быть дискомфорт в животе, боли и неприятная отрыжка", – сообщила врач.
Поздние приемы пищи оказывают негативное влияние как на пишеварительную система, так и на общее состояние печени.
"После позднего ужина хуже работают все органы. Когда человек спит, у него совершенно другая энергетическая потребность. В итоге избыточный прием пищи перед сном может привести к ожирению печени, на которую в данном случае идет большая нагрузка. Это так называемый жировой гепатоз, который при неправильном питании возникает даже у очень худых людей", – предупреждает Бережная.
Однако полный отказ от ужина также отрицательно влияет на человеческий организм.
"Многие люди пытаются соблюдать диету, связанную с интервальным голоданием, ужинают до шести часов вечера и потом до утра не едят. У этого режима могут быть положительные стороны. Однако, если организм к такому образу жизни не привык, это может нанести непоправимый вред здоровью, потому что тогда резко повышается катаболизм (энергетический обмен. – Sputnik), нарушается кислотно-щелочной баланс", – заключила гастроэнтеролог.