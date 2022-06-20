Самые необычные и милые: финалисты конкурса фотографий птиц

Снимок "Одна команда" южноафриканского фотографа Бена Кранке, ставший финалистом в категории "Лучший портрет" фотоконкурса Bird Photographer of the Year 2022.
Снимок "Одна команда" южноафриканского фотографа Бена Кранке, ставший финалистом в категории "Лучший портрет" фотоконкурса Bird Photographer of the Year 2022.
Снимок "Баланс жизни" американского фотографа Гленна Нельсона, ставший финалистом в категории "Поведение птиц" фотоконкурса Bird Photographer of the Year 2022
Снимок "Баланс жизни" американского фотографа Гленна Нельсона, ставший финалистом в категории "Поведение птиц" фотоконкурса Bird Photographer of the Year 2022
Снимок "Бородавчатая голова" австрийского фотографа Линдера Кхила, ставший финалистом в категории "Лучший портрет" фотоконкурса Bird Photographer of the Year 2022 .
Снимок "Бородавчатая голова" австрийского фотографа Линдера Кхила, ставший финалистом в категории "Лучший портрет" фотоконкурса Bird Photographer of the Year 2022 .
Схватка двух хищников. Снимок, ставший финалистом фотоконкурса Bird Photographer of the Year 2022.
Схватка двух хищников. Снимок, ставший финалистом фотоконкурса Bird Photographer of the Year 2022.
Снимок "Программа восстановления норной совы Манитобы" канадского фотографа Уолтера Потребки, ставший финалистом в категории "Cохранение видов" фотоконкурса Bird Photographer of the Year 2022.
Снимок "Программа восстановления норной совы Манитобы" канадского фотографа Уолтера Потребки, ставший финалистом в категории "Cохранение видов" фотоконкурса Bird Photographer of the Year 2022.
Снимок "Мультяшная птичка поднимает "руки" малайзийского фотографа Венга Кеонга Лю, ставший финалистом в категории "Лучший портрет" фотоконкурса Bird Photographer of the Year 2022.
Снимок "Мультяшная птичка поднимает "руки" малайзийского фотографа Венга Кеонга Лю, ставший финалистом в категории "Лучший портрет" фотоконкурса Bird Photographer of the Year 2022.
Снимок "Схватка" норвежского фотографа Эрленда Хаарберга, ставший финалистом в категории "Поведение птиц" фотоконкурса Bird Photographer of the Year 2022.
Снимок "Схватка" норвежского фотографа Эрленда Хаарберга, ставший финалистом в категории "Поведение птиц" фотоконкурса Bird Photographer of the Year 2022.
Снимок "Полный контакт" венгерского фотографа Габора Баросса, ставший финалистом в категории "Поведение птиц" фотоконкурса Bird Photographer of the Year 2022.
Снимок "Полный контакт" венгерского фотографа Габора Баросса, ставший финалистом в категории "Поведение птиц" фотоконкурса Bird Photographer of the Year 2022.
Снимок "Убежище колибри" канадского фотографа Лирона Гертсмана, ставший финалистом в категории "Поведение птиц" фотоконкурса Bird Photographer of the Year 2022
Снимок "Убежище колибри" канадского фотографа Лирона Гертсмана, ставший финалистом в категории "Поведение птиц" фотоконкурса Bird Photographer of the Year 2022
Снимок "Танец генту на закате" американского фотографа Одри Вулера, ставший финалистом в категории "Лучший портрет" фотоконкурса Bird Photographer of the Year 2022 .
Снимок "Танец генту на закате" американского фотографа Одри Вулера, ставший финалистом в категории "Лучший портрет" фотоконкурса Bird Photographer of the Year 2022 .