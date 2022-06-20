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https://uz.sputniknews.ru/20220620/25399116.html
Самые необычные и милые: финалисты конкурса фотографий птиц
Самые необычные и милые: финалисты конкурса фотографий птиц
Убежище колибри, шагающие и танцующие пингвины, схватка между хищниками - объявлены победители ежегодного фотоконкурса Bird Photographer of the Year 2022.
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фото
птицы
фотоконкурс
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фото, птицы, фотоконкурс

Самые необычные и милые: финалисты конкурса фотографий птиц

22:00 20.06.2022
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Убежище колибри, шагающие и танцующие пингвины, схватка между хищниками - объявлены победители ежегодного фотоконкурса Bird Photographer of the Year 2022.
© Foto : Ben Cranke/Bird Photographer of the Year

Снимок "Одна команда" южноафриканского фотографа Бена Кранке, ставший финалистом в категории "Лучший портрет" фотоконкурса Bird Photographer of the Year 2022.

Снимок &quot;Одна команда&quot; южноафриканского фотографа Бена Кранке, ставший финалистом в категории &quot;Лучший портрет&quot; фотоконкурса Bird Photographer of the Year 2022. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Ben Cranke/Bird Photographer of the Year

Снимок "Одна команда" южноафриканского фотографа Бена Кранке, ставший финалистом в категории "Лучший портрет" фотоконкурса Bird Photographer of the Year 2022.

© Foto : Glenn Nelson/Bird Photographer of the Year

Снимок "Баланс жизни" американского фотографа Гленна Нельсона, ставший финалистом в категории "Поведение птиц" фотоконкурса Bird Photographer of the Year 2022

Снимок &quot;Баланс жизни&quot; американского фотографа Гленна Нельсона, ставший финалистом в категории &quot;Поведение птиц&quot; фотоконкурса Bird Photographer of the Year 2022 - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Glenn Nelson/Bird Photographer of the Year

Снимок "Баланс жизни" американского фотографа Гленна Нельсона, ставший финалистом в категории "Поведение птиц" фотоконкурса Bird Photographer of the Year 2022

© Foto : Leander Khil/Bird Photographer of the Year

Снимок "Бородавчатая голова" австрийского фотографа Линдера Кхила, ставший финалистом в категории "Лучший портрет" фотоконкурса Bird Photographer of the Year 2022 .

Снимок &quot;Бородавчатая голова&quot; австрийского фотографа Линдера Кхила, ставший финалистом в категории &quot;Лучший портрет&quot; фотоконкурса Bird Photographer of the Year 2022 . - Sputnik Узбекистан
3/10
© Foto : Leander Khil/Bird Photographer of the Year

Снимок "Бородавчатая голова" австрийского фотографа Линдера Кхила, ставший финалистом в категории "Лучший портрет" фотоконкурса Bird Photographer of the Year 2022 .

© Foto : Baozhu Wang/Bird Photographer of the Year

Схватка двух хищников. Снимок, ставший финалистом фотоконкурса Bird Photographer of the Year 2022.

Схватка двух хищников. Снимок, ставший финалистом фотоконкурса Bird Photographer of the Year 2022. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Baozhu Wang/Bird Photographer of the Year

Схватка двух хищников. Снимок, ставший финалистом фотоконкурса Bird Photographer of the Year 2022.

© Foto : Walter Potrebka/Bird Photographer of the Year

Снимок "Программа восстановления норной совы Манитобы" канадского фотографа Уолтера Потребки, ставший финалистом в категории "Cохранение видов" фотоконкурса Bird Photographer of the Year 2022.

Снимок &quot;Программа восстановления норной совы Манитобы&quot; канадского фотографа Уолтера Потребки, ставший финалистом в категории &quot;Cохранение видов&quot; фотоконкурса Bird Photographer of the Year 2022. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Walter Potrebka/Bird Photographer of the Year

Снимок "Программа восстановления норной совы Манитобы" канадского фотографа Уолтера Потребки, ставший финалистом в категории "Cохранение видов" фотоконкурса Bird Photographer of the Year 2022.

© Foto : Weng Keong Liew/Bird Photographer of the Year

Снимок "Мультяшная птичка поднимает "руки" малайзийского фотографа Венга Кеонга Лю, ставший финалистом в категории "Лучший портрет" фотоконкурса Bird Photographer of the Year 2022.

Снимок &quot;Мультяшная птичка поднимает &quot;руки&quot; малайзийского фотографа Венга Кеонга Лю, ставший финалистом в категории &quot;Лучший портрет&quot; фотоконкурса Bird Photographer of the Year 2022. - Sputnik Узбекистан
6/10
© Foto : Weng Keong Liew/Bird Photographer of the Year

Снимок "Мультяшная птичка поднимает "руки" малайзийского фотографа Венга Кеонга Лю, ставший финалистом в категории "Лучший портрет" фотоконкурса Bird Photographer of the Year 2022.

© Foto : Erlend Haarberg/Bird Photographer of the Year

Снимок "Схватка" норвежского фотографа Эрленда Хаарберга, ставший финалистом в категории "Поведение птиц" фотоконкурса Bird Photographer of the Year 2022.

Снимок &quot;Схватка&quot; норвежского фотографа Эрленда Хаарберга, ставший финалистом в категории &quot;Поведение птиц&quot; фотоконкурса Bird Photographer of the Year 2022. - Sputnik Узбекистан
7/10
© Foto : Erlend Haarberg/Bird Photographer of the Year

Снимок "Схватка" норвежского фотографа Эрленда Хаарберга, ставший финалистом в категории "Поведение птиц" фотоконкурса Bird Photographer of the Year 2022.

© Foto : Gabor Baross/Bird Photographer of the Year

Снимок "Полный контакт" венгерского фотографа Габора Баросса, ставший финалистом в категории "Поведение птиц" фотоконкурса Bird Photographer of the Year 2022.

Снимок &quot;Полный контакт&quot; венгерского фотографа Габора Баросса, ставший финалистом в категории &quot;Поведение птиц&quot; фотоконкурса Bird Photographer of the Year 2022. - Sputnik Узбекистан
8/10
© Foto : Gabor Baross/Bird Photographer of the Year

Снимок "Полный контакт" венгерского фотографа Габора Баросса, ставший финалистом в категории "Поведение птиц" фотоконкурса Bird Photographer of the Year 2022.

© Foto : Liron Gertsman/Bird Photographer of the Year

Снимок "Убежище колибри" канадского фотографа Лирона Гертсмана, ставший финалистом в категории "Поведение птиц" фотоконкурса Bird Photographer of the Year 2022

Снимок &quot;Убежище колибри&quot; канадского фотографа Лирона Гертсмана, ставший финалистом в категории &quot;Поведение птиц&quot; фотоконкурса Bird Photographer of the Year 2022 - Sputnik Узбекистан
9/10
© Foto : Liron Gertsman/Bird Photographer of the Year

Снимок "Убежище колибри" канадского фотографа Лирона Гертсмана, ставший финалистом в категории "Поведение птиц" фотоконкурса Bird Photographer of the Year 2022

© Foto : Audrey Wooller/Bird Photographer of the Year

Снимок "Танец генту на закате" американского фотографа Одри Вулера, ставший финалистом в категории "Лучший портрет" фотоконкурса Bird Photographer of the Year 2022 .

Снимок &quot;Танец генту на закате&quot; американского фотографа Одри Вулера, ставший финалистом в категории &quot;Лучший портрет&quot; фотоконкурса Bird Photographer of the Year 2022 . - Sputnik Узбекистан
10/10
© Foto : Audrey Wooller/Bird Photographer of the Year

Снимок "Танец генту на закате" американского фотографа Одри Вулера, ставший финалистом в категории "Лучший портрет" фотоконкурса Bird Photographer of the Year 2022 .

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