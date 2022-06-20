https://uz.sputniknews.ru/20220620/amerikanskogo-mira-bolshe-net-a-kakoy-est-i-kakoy-budet-25459529.html

Американского мира больше нет. А какой есть и какой будет?

Американского мира больше нет. А какой есть и какой будет?

Да знаем мы, давно знаем, что "американский мир", почти установившийся после 1991 года, кончился.

2022-06-20T08:50+0500

2022-06-20T08:50+0500

2022-06-20T08:50+0500

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И публикаций на эту тему столько, что за всеми уже и не уследишь. А вот попробуйте объяснить нам, что за мир будет дальше или уже есть, — и тут с идеями все грустно, пишет колумнист РИА Новости Дмитрий Косырев.Статья в американском журнале Foreign Affairs хорошо, бодро и дерзко ставит вопрос: новый мир придет потому, что на глазах меняются Германия и Япония. Но дальше автор самым робким образом предсказывает (вообще-то — утешает): да ничего особенного в таком случае не произойдет, будет немножко другой Запад, прочее же все останется как есть.И тут становится как-то слишком очевидно, что оно, "прочее", уже и сегодня не такое, как было. А что будет дальше… Тут нужен человек с хорошей фантазией. Но таковая не у всех наличествует.Насчет Германии с Японией автор статьи всего лишь перечисляет очевидное. Германия, точнее — ее нынешние лидеры, говорит о фундаментальном изменении всей внешней политики страны, основывавшейся на идее сотрудничества в Европе, в том числе с Россией. Япония делает примерно то же, но робко и неуверенно, вдобавок с поправкой на то, что для Токио главная головная боль — это Китай.Вообще-то, здесь у нас действительно серьезные перемены, потому что рушится важная несущая конструкция миропорядка, установленного после Второй мировой. Он ведь строился не только на балансе Восток — Запад. Был еще гласный и негласный статус побежденных, который справедливо отвели тем, кто в 30-е и 40-е были ведущими военными и технологическими державами, каждая со шлейфом стран-союзников и клиентов или же оккупированных территорий. И гарантом поддержания этого их послевоенного побежденного статуса были в большой степени США. При общем согласии другого центра силы — СССР.Байден приглашает азиатских партнеров в клуб самоубийцУмные люди уже давно говорили, что это не навечно — две такие страны в полусогнутом положении. Но что конкретно означает их возвращение к "нормальности": откат к агрессивной политике или нечто иное? Пока что даже удвоение Берлином и Токио военных расходов (а они оба вполне официально говорят именно об этом) не означает, что их мощь сравнится с довоенным статусом. Однако их элиты и население как минимум понимают, что надеяться на США как защитника (и лидера) больше не приходится. Что ускорит процесс "нормализации" для двух бывших пораженных в правах.В итоге Америке, пишет автор, "придется изобретать заново свои военные альянсы и начинать относиться к союзникам как к настоящим акционерам миропорядка, а не как к инфантильным младшим партнерам". Да, это сначала будет тяжело, но потом и США, и миру полегчает.А именно — Европа перестанет пытаться строить единую систему существования с опорой на Евросоюз и НАТО, вместо этого будет создавать какие-то новые альянсы с опорой на несколько крупных стран, обязательно с немецким участием. Япония будет делать нечто похожее с небольшой группой стран Азии, боящихся Китая. А Америке тогда останется продвигать, уже вместе с реальными союзниками, ценности и стандарты, которые в любом случае не будут китайскими.И все? То есть все перемены в мире сведутся к перестройке внутри западной группы государств, которая станет не столь американской? Да, ничего иного статья не предполагает.И ведь автор вскользь касается одного очень примечательного сдвига в миропорядке. А именно — того, что начало происходить на Ближнем Востоке после фактического ухода оттуда американцев. Там, где раньше вся региональная политика крутилась вокруг вражды Саудовской Аравии и Ирана, эта главная ось на глазах почему-то исчезает, вражда арабов и иранцев тает (а ей ведь много столетий). И что же тогда будет — представить невозможно.Вообще-то, среди многочисленной команды хоронящих "американский мир" преобладают сторонники теории хаоса. А именно, тех, кто считает, что без американской "скрепы" развал всего в нашем мире будет идти неожиданно и одновременно. Как это бывает, лучше всего показывает удивительная и вроде бы не самая большая в мире страна — Турция. Она уже много лет назад почувствовала, что, с членством в НАТО или без, турки как бы сами по себе. И делают что хотят и что угодно при малейшей возможности. Правда, надо еще такие возможности вовремя увидеть и вовремя понять, что за очередную инициативу Турции ничего не будет. А сколько еще возникает таких Турций?Америка кричит, Путин и Си слушают друг другаТипичная ошибка западников — видеть только свою группу государств и свои проблемы. Но на мировые дела еще пока не оказывали почти никакого влияния страны Африки или Латинской Америки. А в новом мире это может измениться.Но здесь у нас очень узкий разговор — он касается лишь существующих ныне государств и их политики безопасности. Однако есть еще общества и цивилизации. И сколько, кроме традиционной военной безопасности, еще есть факторов, способных быстро порушить все вокруг? Например, идеи. Все забыли про исламский экстремизм — а он не то чтобы совсем исчез, особенно в нашем мире с его буйным цветением информационных технологий и агрессивным идиотизмом соцсетей. То же с биологическим оружием, которое тестировалось в американских лабораториях по всему миру, но начиналось это дело в другую эпоху и было под каким-то контролем.И не нужно думать, что все перечисленное и еще многое другое — сплошные угрозы. То есть для кого-то они угрозы, а для кого-то возможности. Перемены не обязательно будут из серии ужасов. Очень сильное впечатление на всех производит факт существования больших территорий, где вроде бы ничего и не происходит, но жизнь там именно поэтому все лучше — и они становятся центрами притяжения для соседей. Так возник феномен роста Китая и прочей Азии. Но ведь опыт можно и повторить, причем кому угодно.Что в итоге: мир будет строиться заново, снизу, из временных и неожиданных альянсов групп государств по самым разным поводам. Не будет не только американского мира — того мира, о котором у нас многие мечтали, тоже (возможно) не будет. Такого, где за порядок в Африке отвечает Африканский союз, в Юго-Восточной Азии — АСЕАН и так далее. ООН как площадка для разговоров никуда не денется, а вот множество ее подразделений и механизмов утратят свое значение. Все будет создаваться заново, локально, а не глобально. Именно в виде реакции на возникающие проблемы. И единственное, что понятно: сейчас выигрывает тот, кто делает ранее немыслимое.Читайте также: Ошибочка вышла: Запад оказался не готов долго противостоять России

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сша, китай, германия, япония, россия