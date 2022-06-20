https://uz.sputniknews.ru/20220620/bespretsedentno-i-nezakonno-peskov-o-blokade-kaliningrada--25484580.html
Беспрецедентно и незаконно: Песков о блокаде Калининграда
Беспрецедентно и незаконно: Песков о блокаде Калининграда
Литва блокировала транзит товаров в Калининград.
2022-06-20T19:26+0500
2022-06-20T19:26+0500
2022-06-20T19:26+0500
в мире
дмитрий песков
калининград
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ТАШКЕНТ, 20 июн – Sputnik. Запрет на транзит некоторых товаров между Калининградской областью и всей остальной Россией – нарушение всего. Ситуация очень серьезная, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает Радио Sputnik.Также он добавил, что перед введением ответных мер необходимо провести тщательный анализ ситуации.Ранее Литва известила Калининградскую железную дорогу, что принимает запрет на перевозку товаров, попавших под европейские санкции. В ответ на данное решение МИД РФ заявило, что "если транзит между Калининградской областью и остальной Россией не будет восстановлен в полном объеме, то Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов."
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дмитрий песков, калининград
Беспрецедентно и незаконно: Песков о блокаде Калининграда
Литва блокировала транзит товаров в Калининград. Решение было принято после консультаций с Еврокомиссией.
ТАШКЕНТ, 20 июн – Sputnik.
Запрет на транзит некоторых товаров между Калининградской областью и всей остальной Россией – нарушение всего. Ситуация очень серьезная, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает Радио Sputnik.
"Решение действительно беспрецедентное. Это является нарушением всего и вся. Мы понимаем, что это связано с соответствующим решением Европейского союза – распространить действие санкций на транзит. Это тоже считаем незаконным", - поделился мнением Песков.
Также он добавил, что перед введением ответных мер необходимо провести тщательный анализ ситуации.
Ранее Литва известила Калининградскую железную дорогу, что принимает запрет на перевозку товаров, попавших под европейские санкции. В ответ на данное решение МИД РФ заявило
, что "если транзит между Калининградской областью и остальной Россией не будет восстановлен в полном объеме, то Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов."