https://uz.sputniknews.ru/20220620/pochemu-desyatki-generalov-vsu-unichtojeny-kalibrami-a-ne-iskanderami-25486748.html

Почему десятки генералов ВСУ уничтожены "Калибрами", а не "Искандерами"

Почему десятки генералов ВСУ уничтожены "Калибрами", а не "Искандерами"

Ракетным залпом "Калибров" 19 июня уничтожены десятки генералов ВСУ в Днепропетровской области Украины. Это пример высокотехнологичного поражения центров противника на любой территории, информация к размышлению для стран НАТО.

2022-06-20T21:30+0500

2022-06-20T21:30+0500

2022-06-20T21:30+0500

колумнисты

"искандер"

генерал

украина

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Корабли Черноморского флота России 19 июня ударом крылатых ракет "Калибр" уничтожили пункт управления и более 50 находившихся там генералов, старших офицеров – из Генштаба ВСУ, командования группировки войск "Каховка", десантно-штурмовых войск и соединений, действующих на Николаевском и Запорожском направлениях.Военный совет в районе села Широкая Дача обсуждал контрнаступление на Херсон, теперь планы придется корректировать – на 300-километровом участке фронта украинские войска обезглавлены.Уничтожение пункта управления вместе с десятками украинских генералов в Днепропетровской области – демонстрация огневого (ударного), тактического и технологического превосходства вооруженных сил РФ, убедительный итог работы российской военной разведки (в условиях активного противодействия радиотехнической разведки НАТО), подтверждение эффективности крылатых ракет "Калибр" морского базирования. Закономерный итог удара – дальнейшее снижение боеспособности ВСУ.Российские войска интенсивно и круглосуточно перемалывают живую силу и боевую технику ВСУ на фронте шириной около 1000 км (по дуге от Харькова до Николаева). Для сравнения: американские войска за всю операцию "Буря в пустыне" (более 40 дней в начале 1991 года) выпустили 60 тысяч артиллерийских снарядов, а российская артиллерия в Донбассе расходует 50 тысяч снарядов ежедневно. Не считая ракетных и авиационных ударов ВС России на линии соприкосновения и на всю глубину оперативного тыла ВСУ. Этот непрерывный огненный шквал не имеет аналогов в современной военной истории.Даже по скромным оценкам Минобороны Украины, за первые сто дней российской спецоперации ВСУ потеряли 50% тяжелой бронетехники и артиллерии – 400 танков, 1300 БМП, 700 артиллерийских систем. По данным Минобороны РФ, на сегодня уничтожены 3696 танков и других бронемашин, 2055 орудий полевой артиллерии, 576 установок РСЗО – эти цифры отражают катастрофическое положение ВСУ, а также неэффективность военной помощи НАТО киевскому режиму.Зарубежные поставки вооружения потерь ВСУ не компенсируют, практически не влияют на развитие спецоперации и достижение поставленных целей.Особенности боевого примененияПосле ракетного удара России по штабу ВСУ в Днепропетровской области и уничтожения 57 украинских генералов и старших офицеров возникает вопрос о выборе оружия. Почему в операции применили крылатые ракеты "Калибр"? Пункт управления ВСУ находился примерно в 80 км от линии фронта, в пределах досягаемости для реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Смерч" и "Торнадо", не говоря уже о могущественных гиперзвуковых ракетных комплексах "Искандер" и "Кинжал".Полагаю, выбор был неслучайным.Системная работа российской военной разведки в широком диапазоне опций (космические аппараты на орбите, радиоэлектронное наблюдение на земле, спецназ неподалеку от цели, агентура внутри силовых структур противника) должна была завершиться гарантированным уничтожением украинского оперативного командования на Запорожско-Николаевском участке "восточного фронта". И все же не любой ценой. Полный залп РСЗО "накрывает" 70 гектаров, такой разлет боеприпасов угрожал бы 600 жителям села Широкая Дача, а российские войска по мирному населению не стреляют.Взлет тяжелого истребителя МиГ-31К с неуловимым для всех существующих и перспективных систем ПВО "Кинжалом" на борту привлек бы излишнее внимание разведки НАТО. Здесь высока вероятность передачи информации в онлайн-режиме Генштабу ВСУ – совещание могли отменить. Кроме того, гиперзвуковые "Кинжалы" дальностью до 2000 км стоит приберечь на случай прямого военного столкновения с НАТО (в пределах досягаемости комплекса – центры принятия решений всех европейских стран альянса).Квазибаллистические (маневрирующие в полете) ракеты ОТРК "Искандер" дальностью до 500 км – столь же надежный вариант поражения цели (масса боевой части – 480 кг). Однако сухопутные "Искандеры" примерно в 8 раз дороже (ракету 9М723 оценивают в 400 млн рублей, такие изделия целесообразнее применять для оперативной демилитаризации агрессивных стран НАТО с более плотной системой ПВО), а морские "Калибры" точнее (боевая часть – 450 кг), и совершенно непредсказуемы в ситуации подводного старта. Круговое вероятное отклонение (КВО) "Искандера" от точки прицеливания составляет 5 – 7 метров. КВО крылатого "Калибра" – 2 – 4 метра, то есть 19 июня ракеты не вышли за пределы пункта управления ВСУ, и не угрожали мирному населению.Спецоперация ВС России: участь "легионеров" предопределена >>>На украинском ТВД высокоточные крылатые ракеты "Калибр" оптимальны еще и потому, что способны обмануть любую радиотехническую разведку. К примеру, могут стартовать из акватории Черного моря в направлении Львовской области, близ Винницы свернуть на Киев, от которого взять курс на цель в Запорожье – маршрут немногим более 1000 км. Максимальная дальность неядерного "Калибра" – 2600 км – позволяет "петлять" и путать расчеты противника. Разумеется, речь идет о технологических возможностях РЛС и спутникового (оптического) наблюдения Пентагона и НАТО.Крылатая ракета большой дальности "Калибр" оснащена комбинированной системой управления на маршевом участке (приемник сигналов ГЛОНАСС и радиовысотомер, позволяющий точно выдерживать высоту в режиме огибания рельефа). На борту имеется также инерциальная навигационная система. Полет происходит на высотах 50 – 150 метров, при подходе к цели ракета снижается до 20 метров, разгоняется до 3600 км/час, и наносит неотразимый удар.Кроме пункта управления с десятками генералов ВСУ, вчера высокоточными ракетами "Калибр" на территории трансформаторного завода в Николаеве уничтожены десять 155-мм гаубиц М777 и до 20-ти боевых бронированных машин, поставленных НАТО киевскому режиму за последние 10 дней.При сопоставимых размерах и стартовой массе, российский "Калибр" заметно выигрывает у американского аналога КР "Томагавк" по дальности – 2600 км и 1600 км соответственно, боевой нагрузке – 450 кг и 340 кг, точности – КВО – 2 – 4 м и 5 – 10 м, маршевой скорости – 1000 км/час и 885 км/час, финишному ускорению 3600 км/час и 1200 км/час. Последнее усложняет задачи ПВО противника вблизи цели.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoЧитайте также: Танки в деле: чем российский "Прорыв" отличается от натовских аналогов

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Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

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"искандер", генерал, украина