https://uz.sputniknews.ru/20220620/pojarnyy-obognal-50-loshadey-i-1-000-begunov-na-marafone--video-25457809.html

Пожарный обогнал 50 лошадей и 1 000 бегунов на марафоне — видео

Пожарный обогнал 50 лошадей и 1 000 бегунов на марафоне — видео

Человек в третий раз за все существования "Марафона человека против лошади" выиграл соревнование.

2022-06-20T07:30+0500

2022-06-20T07:30+0500

2022-06-20T07:30+0500

в мире

лошадь

марафон

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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. 37-летний пожарный Рики Лайтфут из деревни Дирхэм в Камбрии (Англия) стал третьим человеком в истории, выигравшим марафон человека против лошади.Мужчине удалось обойти на 35-километровой дистанции 1 000 бегунов и 50 лошадей. Для этого ему потребовалось 2 часа 22 минуты и 23 секунды. Лайтфут получил за победу $39 тыс. Гонка началась на асфальтированной дороге и продолжилась по лесным тропам и открытой вересковой пустоши, пишет Tech Insider.Необычное соревнование придумал в 1980 году англичанин Гордон Грин, которому стало интересно, может ли человек соревноваться с лошадью на большом расстоянии по пересеченной местности. Грин организовал соревнование, и с тех пор каждый год, за исключением нескольких лет, когда мероприятие было отменено из-за пандемии COVID, люди пытались обогнать лошадь на 35-километровой дистанции.Читайте также:Всадники из Узбекистана завоевали "золото" на Кубке наций Евразийской лиги

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лошадь, марафон