Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20220620/v-uzbekistane-uprostyat-registratsiyu-rojdeniya-i-braka-25485346.html
В Узбекистане упростят регистрацию рождения и брака
В Узбекистане упростят регистрацию рождения и брака
Цель нововведения – устранить лишнюю бумажную волокиту и снизить коррупционные риски в органах ЗАГС.
2022-06-20T20:09+0500
2022-06-20T20:09+0500
общество
рождение
брак
регистрация
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/1a/20242699_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0235b3616c798b31033abee861f5e85b.jpg
ТАШКЕНТ, 20 июн – Sputnik. Минюст разработал проект постановления Кабинета Министров "О мерах по дальнейшему совершенствованию порядка регистрации актов гражданского состояния". Документ размещен для общественного обсуждения на портале regulation.gov.uz до 2 июля.Как считают разработчики, новый порядок устранит бумажную волокиту для граждан и снизит коррупционные риски в органах ЗАГС.Теперь зарегистрировать рождение ребенка в госорганах можно будет через медицинские учреждения. При этом справка из роддома с QR-кодом, подтверждающая факт рождения ребенка, приравнивается к свидетельству о рождении с гербом.Такой порядок будет действовать в Ташкенте с 1 сентября 2022 года, а по всей стране - с 1 января 2023 года.В порядке эксперимента заявление на заключение или расторжение брака теперь можно подать в органы ЗАГС через Центры госуслуг. Кроме того, при подаче заявления на регистрацию брака парам теперь не нужно уведомлять Сход граждан махалли.Для принятия соответствующих мер по примирению супругов при подаче заявления на расторжение брака будет действовать порядок уведомления семейного и женского отделов по месту жительства супругов через электронную информационную систему.Кроме того, станет проще процедура проверки при изменении фамилии, имени и отчества граждан. Теперь направить запрос в правоохранительные органы и получить заключение можно через информационную систему "Единый электронный архив ЗАГС".
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/1a/20242699_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bdf9cfae527f9cfd24a4d3aee9aa575b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
рождение, брак, регистрация, узбекистан

В Узбекистане упростят регистрацию рождения и брака

20:09 20.06.2022
© Pixabay / Adina VoicuСвадьба
Свадьба - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.06.2022
© Pixabay / Adina Voicu
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Цель нововведения – устранить лишнюю бумажную волокиту и снизить коррупционные риски в органах ЗАГС.
ТАШКЕНТ, 20 июн – Sputnik. Минюст разработал проект постановления Кабинета Министров "О мерах по дальнейшему совершенствованию порядка регистрации актов гражданского состояния". Документ размещен для общественного обсуждения на портале regulation.gov.uz до 2 июля.
Как считают разработчики, новый порядок устранит бумажную волокиту для граждан и снизит коррупционные риски в органах ЗАГС.
Теперь зарегистрировать рождение ребенка в госорганах можно будет через медицинские учреждения. При этом справка из роддома с QR-кодом, подтверждающая факт рождения ребенка, приравнивается к свидетельству о рождении с гербом.
Такой порядок будет действовать в Ташкенте с 1 сентября 2022 года, а по всей стране - с 1 января 2023 года.
В порядке эксперимента заявление на заключение или расторжение брака теперь можно подать в органы ЗАГС через Центры госуслуг. Кроме того, при подаче заявления на регистрацию брака парам теперь не нужно уведомлять Сход граждан махалли.
Для принятия соответствующих мер по примирению супругов при подаче заявления на расторжение брака будет действовать порядок уведомления семейного и женского отделов по месту жительства супругов через электронную информационную систему.
Кроме того, станет проще процедура проверки при изменении фамилии, имени и отчества граждан. Теперь направить запрос в правоохранительные органы и получить заключение можно через информационную систему "Единый электронный архив ЗАГС".
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0