https://uz.sputniknews.ru/20220620/v-uzbekistane-uprostyat-registratsiyu-rojdeniya-i-braka-25485346.html

В Узбекистане упростят регистрацию рождения и брака

В Узбекистане упростят регистрацию рождения и брака

Цель нововведения – устранить лишнюю бумажную волокиту и снизить коррупционные риски в органах ЗАГС.

2022-06-20T20:09+0500

2022-06-20T20:09+0500

2022-06-20T20:09+0500

общество

рождение

брак

регистрация

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 20 июн – Sputnik. Минюст разработал проект постановления Кабинета Министров "О мерах по дальнейшему совершенствованию порядка регистрации актов гражданского состояния". Документ размещен для общественного обсуждения на портале regulation.gov.uz до 2 июля.Как считают разработчики, новый порядок устранит бумажную волокиту для граждан и снизит коррупционные риски в органах ЗАГС.Теперь зарегистрировать рождение ребенка в госорганах можно будет через медицинские учреждения. При этом справка из роддома с QR-кодом, подтверждающая факт рождения ребенка, приравнивается к свидетельству о рождении с гербом.Такой порядок будет действовать в Ташкенте с 1 сентября 2022 года, а по всей стране - с 1 января 2023 года.В порядке эксперимента заявление на заключение или расторжение брака теперь можно подать в органы ЗАГС через Центры госуслуг. Кроме того, при подаче заявления на регистрацию брака парам теперь не нужно уведомлять Сход граждан махалли.Для принятия соответствующих мер по примирению супругов при подаче заявления на расторжение брака будет действовать порядок уведомления семейного и женского отделов по месту жительства супругов через электронную информационную систему.Кроме того, станет проще процедура проверки при изменении фамилии, имени и отчества граждан. Теперь направить запрос в правоохранительные органы и получить заключение можно через информационную систему "Единый электронный архив ЗАГС".

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рождение, брак, регистрация, узбекистан