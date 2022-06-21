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Как французский художник в 1899 году представлял себе XXI век - фото
Как французский художник в 1899 году представлял себе XXI век - фото
Художники часто отражают видение будущего в своих работах. Как себе представлял 2000 год французский иллюстратор Жан-Марк Кот - смотрите в фотоленте Sputnik.
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фото, фотолента

Как французский художник в 1899 году представлял себе XXI век - фото

22:00 21.06.2022
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Художники часто отражают видение будущего в своих работах. Как себе представлял 2000 год французский иллюстратор Жан-Марк Кот - смотрите в фотоленте Sputnik.
© Foto : Public domain/Villemard

Французский художник Жан-Марк Кот часто обращался к теме будущего в своем творчестве. Еще в 1899 году он пытался представить, каким будет мир в 2000-м. Его футуристические рисунки превратились в целую серию под названием "Франция в 2000 году". Здесь, например, художник изобразил процесс механического бритья.

Французский художник Жан-Марк Кот часто обращался к теме будущего в своем творчестве. Еще в 1899 году он пытался представить, каким будет мир в 2000-м. Его футуристические рисунки превратились в целую серию под названием &quot;Франция в 2000 году&quot;. Здесь, например, художник изобразил процесс механического бритья. - Sputnik Узбекистан
1/7
© Foto : Public domain/Villemard

Французский художник Жан-Марк Кот часто обращался к теме будущего в своем творчестве. Еще в 1899 году он пытался представить, каким будет мир в 2000-м. Его футуристические рисунки превратились в целую серию под названием "Франция в 2000 году". Здесь, например, художник изобразил процесс механического бритья.

© Foto : Public domain/Villemard

А это - "Летающие пожарные". Предполагалось, что все эти рисунки станут иллюстрациями к упаковкам папирос.

А это - &quot;Летающие пожарные&quot;. Предполагалось, что все эти рисунки станут иллюстрациями к упаковкам папирос. - Sputnik Узбекистан
2/7
© Foto : Public domain/Villemard

А это - "Летающие пожарные". Предполагалось, что все эти рисунки станут иллюстрациями к упаковкам папирос.

© Foto : Public domain/Jean Marc Cote

Выпуск особой серии папирос и сигар с иллюстрациями на тему будущего был приурочен ко Всемирной выставке 1900 года. По мнению Кота, в будущем люди смогли бы научиться играть в крокет под водой.

Выпуск особой серии папирос и сигар с иллюстрациями на тему будущего был приурочен ко Всемирной выставке 1900 года. По мнению Кота, в будущем люди смогли бы научиться играть в крокет под водой. - Sputnik Узбекистан
3/7
© Foto : Public domain/Jean Marc Cote

Выпуск особой серии папирос и сигар с иллюстрациями на тему будущего был приурочен ко Всемирной выставке 1900 года. По мнению Кота, в будущем люди смогли бы научиться играть в крокет под водой.

© Foto : Public domain/Jean Marc Cote

А уборку можно было бы проводить с помощью электричества.

А уборку можно было бы проводить с помощью электричества. - Sputnik Узбекистан
4/7
© Foto : Public domain/Jean Marc Cote

А уборку можно было бы проводить с помощью электричества.

© Foto : Public domain/Jean Marc Cote

Так художник изобразил "Китовый подводный автобус."

Так художник изобразил &quot;Китовый подводный автобус.&quot; - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Public domain/Jean Marc Cote

Так художник изобразил "Китовый подводный автобус."

© Foto : Public domain/Françoise Foliot Футуристическая иллюстрация домашнего радио в 2000 году.
Футуристическая иллюстрация домашнего радио в 2000 году - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Public domain/Françoise Foliot
Футуристическая иллюстрация домашнего радио в 2000 году.
© Foto : Public domain/Jean Marc Cote

Очень удобно переехать вместе с домом. В понимании Кота, к 2000 году ученые должны были изобрести самоходную виллу.

Очень удобно переехать вместе с домом. В понимании Кота, к 2000 году ученые должны были изобрести самоходную виллу. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Public domain/Jean Marc Cote

Очень удобно переехать вместе с домом. В понимании Кота, к 2000 году ученые должны были изобрести самоходную виллу.

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