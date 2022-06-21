Как французский художник в 1899 году представлял себе XXI век - фото

Французский художник Жан-Марк Кот часто обращался к теме будущего в своем творчестве. Еще в 1899 году он пытался представить, каким будет мир в 2000-м. Его футуристические рисунки превратились в целую серию под названием "Франция в 2000 году". Здесь, например, художник изобразил процесс механического бритья.