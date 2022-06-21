Как французский художник в 1899 году представлял себе XXI век - фото

Французский художник Жан-Марк Кот часто обращался к теме будущего в своем творчестве. Еще в 1899 году он пытался представить, каким будет мир в 2000-м. Его футуристические рисунки превратились в целую серию под названием "Франция в 2000 году". Здесь, например, художник изобразил процесс механического бритья.
Французский художник Жан-Марк Кот часто обращался к теме будущего в своем творчестве. Еще в 1899 году он пытался представить, каким будет мир в 2000-м. Его футуристические рисунки превратились в целую серию под названием "Франция в 2000 году". Здесь, например, художник изобразил процесс механического бритья.
А это - "Летающие пожарные". Предполагалось, что все эти рисунки станут иллюстрациями к упаковкам папирос.
А это - "Летающие пожарные". Предполагалось, что все эти рисунки станут иллюстрациями к упаковкам папирос.
Выпуск особой серии папирос и сигар с иллюстрациями на тему будущего был приурочен ко Всемирной выставке 1900 года. По мнению Кота, в будущем люди смогли бы научиться играть в крокет под водой.
Выпуск особой серии папирос и сигар с иллюстрациями на тему будущего был приурочен ко Всемирной выставке 1900 года. По мнению Кота, в будущем люди смогли бы научиться играть в крокет под водой.
А уборку можно было бы проводить с помощью электричества.
Так художник изобразил "Китовый подводный автобус."
Очень удобно переехать вместе с домом. В понимании Кота, к 2000 году ученые должны были изобрести самоходную виллу.
Очень удобно переехать вместе с домом. В понимании Кота, к 2000 году ученые должны были изобрести самоходную виллу.