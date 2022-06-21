https://uz.sputniknews.ru/20220621/askar-akaev-nazval-organizatorov-tyulpanovoy-revolyutsii-v-kyrgyzstane-25493012.html

Аскар Акаев назвал организаторов тюльпановой революции в Кыргызстане

Аскар Акаев назвал организаторов тюльпановой революции в Кыргызстане

Первый президент Кыргызстана напомнил о событиях 2005 года, назвал их организаторов и свою главную ошибку.

2022-06-21T11:02+0500

2022-06-21T11:02+0500

2022-06-21T11:02+0500

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аскар акаев

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ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik. Первый президент Кыргызстана Аскар Акаев назвал произошедшую в 2005 году тюльпановую революцию в стране госпереворотом и рассказал, кто стоял за ним.Это были США, заявил беглый президент, выступая с лекцией по приглашению казахской стороны в одном из вузов Алматы, пишет Sputnik Кыргызстан.https://ru.sputnik.kg/20220621/kyrgyzstan-akaev-revolyutsiya-kommentariy-1065394056.html"Я открыто об этом рассказываю, потому что посол США господин Янг совершенно открыто, особенно после революций в Грузии и Украине, говорил, что Штаты организовывали перевороты”, — сказал Акаев.При этом, он признал ошибкой свое решение выехать из страны.“Вопрос в том, что я, может быть, совершил ошибку, выехав. Многие говорят, надо было оставаться здесь. Но я решил, что не могу связывать свое имя с кровопролитием. Решил выехать из страны и не сожалею об этом", — заявил он.После мартовской революции 2005 года Аскар Акаев живет и работает в Москве. Впервые на родине он побывал в августе прошлого года для проведения следственных действий и выяснения других вопросов, имеющихся у правоохранительных органов.Ранее в отношении него было вынесено уведомление о подозрении в коррупции. Как тогда сообщила Генпрокуратура, Акаев "активно сотрудничал со следствием".В Кыргызстане Акаев пробыл несколько дней.

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