https://uz.sputniknews.ru/20220621/detskiy-texnopark-iz-rossii-zarabotal-v-uzbekistane--video-25515964.html

Детский технопарк из России заработал в Узбекистане — видео

Детский технопарк из России заработал в Узбекистане — видео

В презентациях и мастер-классах в Узбекистане уже приняли участие почти 700 учеников и учителей, в планах — еще девять районов и около тысячи участников.

2022-06-21T19:06+0500

2022-06-21T19:06+0500

2022-06-21T19:06+0500

общество

технопарк

узбекистан

презентация

мастер-класс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/15/25515798_0:352:2801:1927_1920x0_80_0_0_12afd2070dd4c38db44e73840f719a5a.jpg

ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik. Лаборатория детского мобильного технопарка "Кванториум" из Нижегородской области в дни школьных каникул начала свою работу в Узбекистане, сообщает представительство Россотрудничества в Узбекистане.По данным организации, за несколько недель передвижная лаборатория уже успела побывать в трех районах Бухарской области. По данным пресс-службы, в презентациях и мастер-классах в Узбекистане уже приняли участие почти 700 учеников и учителей, в планах — еще девять районов и около тысячи участников.В передвижной лаборатории у детей есть возможность поработать на 3D-принтере, лазерном гравере, создать именные брелоки, объемные стикеры и значки. "Кванториум" также позволяет попрактиковаться в навыках по управлению квадрокоптером, программированию виртуальной реальности, роботостроению. На прошлой неделе Нижегородская область и Россотрудничество на полях Петербургского международного экономического форума подписали двустороннее соглашение о взаимодействии для развития международных связей региона. По данным департамента внешних связей правительства области, работа детского мобильного технопарка "Кванториум" в Узбекистане по программам дополнительного образования детей в летние каникулы является одним из приоритетных проектов российского региона за рубежом.По данным правительства Нижегородской области, проект направлен на наращивание экспорта российского образования, усиление позиций русского языка за рубежом, а также повышение узнаваемости и престижа российского региона на международной арене.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

технопарк, узбекистан, презентация, мастер-класс