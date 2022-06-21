https://uz.sputniknews.ru/20220621/detskiy-texnopark-iz-rossii-zarabotal-v-uzbekistane--video-25515964.html
Детский технопарк из России заработал в Узбекистане — видео
Детский технопарк из России заработал в Узбекистане — видео
В презентациях и мастер-классах в Узбекистане уже приняли участие почти 700 учеников и учителей, в планах — еще девять районов и около тысячи участников.
2022-06-21T19:06+0500
2022-06-21T19:06+0500
2022-06-21T19:06+0500
общество
технопарк
узбекистан
презентация
мастер-класс
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ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik. Лаборатория детского мобильного технопарка "Кванториум" из Нижегородской области в дни школьных каникул начала свою работу в Узбекистане, сообщает представительство Россотрудничества в Узбекистане.По данным организации, за несколько недель передвижная лаборатория уже успела побывать в трех районах Бухарской области. По данным пресс-службы, в презентациях и мастер-классах в Узбекистане уже приняли участие почти 700 учеников и учителей, в планах — еще девять районов и около тысячи участников.В передвижной лаборатории у детей есть возможность поработать на 3D-принтере, лазерном гравере, создать именные брелоки, объемные стикеры и значки. "Кванториум" также позволяет попрактиковаться в навыках по управлению квадрокоптером, программированию виртуальной реальности, роботостроению. На прошлой неделе Нижегородская область и Россотрудничество на полях Петербургского международного экономического форума подписали двустороннее соглашение о взаимодействии для развития международных связей региона. По данным департамента внешних связей правительства области, работа детского мобильного технопарка "Кванториум" в Узбекистане по программам дополнительного образования детей в летние каникулы является одним из приоритетных проектов российского региона за рубежом.По данным правительства Нижегородской области, проект направлен на наращивание экспорта российского образования, усиление позиций русского языка за рубежом, а также повышение узнаваемости и престижа российского региона на международной арене.
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технопарк, узбекистан, презентация, мастер-класс
Детский технопарк из России заработал в Узбекистане — видео
В презентациях и мастер-классах в Узбекистане уже приняли участие почти 700 учеников и учителей, в планах — еще девять районов и около тысячи участников.
ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik. Лаборатория детского мобильного технопарка "Кванториум" из Нижегородской области в дни школьных каникул начала свою работу в Узбекистане, сообщает представительство Россотрудничества в Узбекистане.
По данным
организации, за несколько недель передвижная лаборатория уже успела побывать в трех районах Бухарской области.
"Из Нижнего Новгорода в Бухару прибыл мобильный парк "Кванториум". За несколько недель в Узбекистане передвижная лаборатория уже успела побывать в трех образовательных учреждениях Бухары и трех районах Бухарской области", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в презентациях и мастер-классах в Узбекистане уже приняли участие почти 700 учеников и учителей, в планах — еще девять районов и около тысячи участников.
В передвижной лаборатории у детей есть возможность поработать на 3D-принтере, лазерном гравере, создать именные брелоки, объемные стикеры и значки.
"Кванториум" также позволяет попрактиковаться в навыках по управлению квадрокоптером, программированию виртуальной реальности, роботостроению.
"Для учителей-предметников предлагаются мастер-классы по интеграции современных технологий в занятия и геймификации уроков", — добавили в Россотрудничестве.
На прошлой неделе Нижегородская область и Россотрудничество на полях Петербургского международного экономического форума подписали двустороннее соглашение о взаимодействии для развития международных связей региона.
По данным департамента внешних связей правительства области, работа детского мобильного технопарка "Кванториум" в Узбекистане по программам дополнительного образования детей в летние каникулы является одним из приоритетных проектов российского региона за рубежом.
По данным правительства Нижегородской области, проект направлен на наращивание экспорта российского образования, усиление позиций русского языка за рубежом, а также повышение узнаваемости и престижа российского региона на международной арене.