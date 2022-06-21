https://uz.sputniknews.ru/20220621/mirziyoev-i-aliev-proveli-vstrechu-v-uzkom-formate-25515567.html

Мирзиёев и Алиев провели встречу в узком формате

Мирзиёев и Алиев провели встречу в узком формате

Президенты Узбекистана и Азербайджана обсудили перспективы промышленной кооперации в ряде отраслей, обменялись мнениями по международной и региональной ситуации.

2022-06-21T18:22+0500

2022-06-21T18:22+0500

2022-06-21T18:24+0500

политика

шавкат мирзиёев

ильхам алиев

президент

узбекистан

азербайджан

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ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik. Президенты Узбекистана и Азербайджана провели встречу в узком формате. Она прошла в резиденции “Куксарой”.Как сообщает пресс-служба узбекистанского лидера, главы государств обменялись мнениями о дальнейшем расширении узбекско-азербайджанских многоплановых отношений стратегического партнерства.Одним из успешных совместных проектов стал запуск в сентябре 2021 года предприятия по сборке узбекских автомобилей в Азербайджане. В ходе бизнес-форума, состоявшегося в преддверии визита, были подписаны новые инвестиционно-торговые соглашения на сумму более полумиллиарда долларов.Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев обсудили перспективы промышленной кооперации в нефтегазовой, газохимической, текстильной, пищевой отраслях, фармацевтике и виноделии на территории двух стран.Особое внимание уделено развитию сотрудничества в сфере транспортных коммуникаций. Отмечена важность развития мультимодальных транспортных коридоров, оптимизации тарифов на транспортировку грузов.Президенты двух стран отметили важность взаимодействия в развитии межрегионального сотрудничества, проведении совместных деловых и культурных мероприятий, наращивании туристического обмена.Главы государств также обменялись мнениями по международной и региональной ситуации, обсудили вопросы продолжения интенсивного диалога и взаимной поддержки в рамках многосторонних структур.

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