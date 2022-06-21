https://uz.sputniknews.ru/20220621/samye-vysokie-tseny-na-benzin--v-strane-sidyaschey-na-neftegazovoy-igle-25488727.html

Самые высокие цены на бензин — в стране, сидящей на нефтегазовой игле

Самые высокие цены на бензин — в стране, сидящей на нефтегазовой игле

Стоимость автомобильного топлива, вне всякого сомнения, входит в перечень тем, наиболее горячо обсуждаемых любым обществом по любую сторону океана.

2022-06-21T08:50+0500

2022-06-21T08:50+0500

2022-06-21T08:50+0500

колумнисты

экономика

нефть

бензин

цена

россия

норвегия

сша

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Западные СМИ внезапно опубликовали данные, которые, по идее, должны успокоить европейское и американское общество. Сообщается, что самый дорогой автомобильный бензин в Западном полушарии продается в Норвегии, пишет колумнист РИА Новости Сергей Савчук.Литр местного топлива стоит 27 крон, что по текущему курсу составляет 155 рублей.Забавный факт: первоначальные публикации на данную тему разошлись широкими кругами в американском сегменте. Видимо, таким образом заокеанские издания пытаются спасти неудержимо пикирующий рейтинг действующего президента. Американцы, самая автомобильная нация на планете, сейчас вынуждены покупать бензин по пять-шесть долларов за галлон, что в полтора раза выше, чем в начале года. Судя по тому, что Джо Байдена в моменте поддерживают всего 39 процентов граждан Америки, а 47 процентов категорически недовольны результатами его работы, списывать растущие цифры стоимости топлива на происки Владимира Путина становится все сложнее.Впрочем, оставим вопросы политики профильным специалистам и поговорим о неоднозначности восприятия давно привычных парадигм и некоторых глубокого укоренившихся мифов.Норвегия, как и прочие страны Скандинавии, в массовом сознании наших сограждан со времен, когда интернет еще не был придуман, а все новости и сплетни передавались устно на кухнях, овеяны почти сказочным ореолом. Здесь и фантастическая (самая прогрессивная) система школьного образования, которая при этом не может похвастать даже победителями международных олимпиад, и автомобильные дороги, десятилетиями не требующие ремонта и не знающие ям и выбоин, и многое другое. Один из наиболее живучих мифов: все жители западного мира — и Скандинавских стран в частности — очень обеспеченные люди.Америка тратит миллиарды, чтобы выбраться из русского капканаНе спешите закрыть страницу, сегодня никто не собирается разрушать эту уверенность.Применительно к Норвегии действительно можно сказать, что это весьма богатая страна с высоким уровнем жизни, правда, здесь есть одно но, которое не особо понравится всем тем, кто привык жалеть себя из-за того, что судьба закинула его в страну, сидящую на сырьевой игле.Дело в том, что благосостояние Норвегии целиком и полностью базируется на добыче и экспорте нефти и продуктов ее переработки. По результатам прошлого года эта северная страна добывала по два миллиона баррелей нефти в сутки, что вроде бы и немного на фоне, например, Саудовской Аравии или России, где ежесуточно извлекается по 10,5 миллиона бочек. Если брать лишь общие цифры, то Норвегия замыкает десятку нефтедобывающих стран, уступая даже Бразилии. Но, как мы уже говорили, оперировать лишь общими цифрами добычи здесь совершенно неверно, на картину нужно смотреть комплексно.Население Норвегии составляет скромные пять миллионов человек, что равно количеству жителей Краснодарского края. Соответственно, если сравнивать население наших стран, то норвежцев окажется почти в тридцать раз меньше, чем россиян. Как несложно подсчитать, на душу населения в Норвегии приходится в шесть раз больше доходов от продажи углеводородов.То, что это не злобные домыслы завистников, подтверждает и официальная статистика.Прибыль от экспорта только нефти в Норвегии составляет около пяти процентов в структуре внутреннего валового продукта, хотя во всем остальном мире этот показатель в среднем равен 2,7 процента.Ошибочка вышла: Запад оказался не готов долго противостоять РоссииТакже в памяти нужно крепко держать тот факт, что 60 процентов всего норвежского экспорта занимают природный газ и уже не единожды упомянутая сырая нефть. Норвегия по объемам экспорта голубого топлива уступает лишь России и Катару, твердо занимая третью строчку в мировом табеле поставщиков.Для понимания: благосостояние Норвегии целиком и полностью базируется на добыче и экспорте нефти и продуктов ее переработкиОпять же для наглядности сравнения добавим, что за три месяца проведения специальной военной операции Россия на продаже природного газа и нефти заработала порядка 90 миллиардов долларов, Норвегия же за аналогичный период, воспользовавшись бушующей русофобией, положила в свой карман 35 миллиардов.Всего в три раза меньше при, напомним, тридцатикратно меньшей численности населения и несравнимо меньшей площади территории, протяженности границ, количестве удаленных населенных пунктов, куда нужно завозить продукты и топливо, и множестве других позиций, на которые расходуются бюджетные деньги.Парадокс, но ни правительство Норвегии, ни рядовых граждан этот факт нисколько не коробит, и в интернете крайне затруднительно найти интервью норвежцев, которые бы сокрушались, что их страна сидит на газовой и нефтяной игле. Происходит это потому, что львиная доля сверхприбылей от реализации углеводородов идет в государственный пенсионный фонд, в настоящее время крупнейший в мире по объемам активов.Фонд был создан в девяностые годы прошлого века, и он не просто складывает деньги в кубышку, а инвестирует их в ценные бумаги по всему миру. В результате в настоящий момент Norges Bank Investment Management, а именно так называется норвежский пенсионный фонд, располагает активами в объеме приблизительно 1,3 триллиона долларов. В то же самое время российский Фонд национального благосостояния располагает десятикратно меньшим объемом средств — просто потому, что, как мы уже разобрали, в пересчете на душу населения и глубину расходной части бюджета кратно меньше зарабатывает на экспорте углеводородов.Британия снова ждет нашествия "чудовища с Востока"Возвращаясь к исходной теме нашего разговора, отметим, что рекордный ценник на автомобильное топливо в Норвегии — это результат умышленной политики власти. Если разобрать структуру ценообразования на бензин, обнаружится, что половину составляют сборы на ремонт и содержание сети автодорог, налог на выбросы парниковых газов и налог на прибыль. Осло делает это специально, чтобы вынудить граждан пересаживаться с автомобилей с двигателем внутреннего сгорания на электрокары. Как с гордостью сообщает тамошняя пресса, в текущем году четыре из пяти купленных в Норвегии машин были электрическими.Со стороны картина выглядит абсолютной пасторалью, если не знать, что одновременно с этим правительство выделяет внушительные субсидии, чтобы помочь норвежским домохозяйствам оплачивать коммунальные услуги и особенно расходы на покупку энергоносителей. Если читать чуть глубже заголовков и знать немного цифр, то ситуация играет совершенно другими красками, когда в стране, чье благосостояние целиком и полностью зиждется на громадных запасах и продаже углеводородов, их же стоимость для населения весьма болезненна, а топливо на заправках поражает воображение исключительно в угоду новомодной экологической повестке.Читайте также: Украину гонят умирать за статус кандидата в члены ЕС

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Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/965/18/9651892_32:0:179:147_100x100_80_0_0_05fbcbbf454957c33a463c0efd300626.jpg

Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/965/18/9651892_32:0:179:147_100x100_80_0_0_05fbcbbf454957c33a463c0efd300626.jpg

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экономика, нефть, бензин, цена, россия, норвегия, сша