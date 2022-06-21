https://uz.sputniknews.ru/20220621/skonchalsya-zaslujennyy-jurnalist-uzbekistana-axmadjon-tashxodjaev-25517138.html

Скончался заслуженный журналист Узбекистана Ахмаджон Ташходжаев

Скончался заслуженный журналист Узбекистана Ахмаджон Ташходжаев

За свою творческую карьеру Ташходжаев стал автором около десятка поэтических и прозаических произведений, внес весомый вклад в развитие узбекской литературы и журналистики.

2022-06-21T19:54+0500

2022-06-21T19:54+0500

2022-06-21T19:54+0500

общество

журналист

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik. В возрасте 70 лет ушел из жизни заслуженный журналист Узбекистана, член Союза писателей, общественный и культурный деятель Ахмаджон Ташходжаев, сообщили в Агентстве информации и массовых коммуникаций.Ташходжаев родился 15 марта 1952 года в Туракурганском районе Наманганской области. Окончил Ташкентский государственный университет.В разные годы работал в издательско-полиграфическом творческом доме имени Гафура Гуляма, Национальном информагентстве Узбекистана, институте прогнозирования и макроэкономических исследований при Кабинете министров республики.Внес весомый вклад в развитие узбекской литературы и журналистики, был учителем, создал уникальную редакционную школу, воспитал много квалифицированных, образованных, просвещенных учеников, отмечает АИМК.

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журналист, узбекистан