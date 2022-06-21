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США не пустили в страну более 90% афганских беженцев

США не пустили в страну более 90% афганских беженцев

Порядка 70 процентов заявлений в Службу гражданства и иммиграции США поступает от граждан Афганистана. Положительное решение выдается единицам.

2022-06-21T14:31+0500

2022-06-21T14:31+0500

2022-06-21T14:31+0500

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ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik. Соединенные Штаты отклонили более 90 процентов заявок афганских беженцев на въезд в страну, сообщает Sputnik Афганистан со ссылкой на CBS.Американской телерадиосети попали в руки документы Службы гражданства и иммиграции США (USCIS). В них говорится, что одной из причин низкого объема рассмотренных заявок является неготовность ведомства оценивать большое количество обращений.В среднем оно обрабатывает около 2 тыс. заявок в год. А с июля 2021 года получено более 46 тыс. обращений. В ведомстве рассмотрели лишь 4246 из них. При этом положительное решение вынесено только по 297 документам.Как отмечается, 70 процентов всех обращений поступает с афганской территории. Однако там отсутствует консульство США и заявители не могут пройти необходимые собеседования.В августе прошлого года члены "Талибана"* вошли в Кабул, захватив президентский дворец и, соответственно, власть в стране.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

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