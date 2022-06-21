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В Ташкенте открылся сквер имени Гейдара Алиева — видео
В Ташкенте открылся сквер имени Гейдара Алиева — видео
Открытие сквера, улицы и барельефа в честь общенационального лидера Азербайджана состоялось в рамках визита в Узбекистан Ильхама Алиева.
2022-06-21T20:18+0500
2022-06-21T20:18+0500
2022-06-21T20:18+0500
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ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik. В столице Узбекистана открыли улицу и сквер имени Гейдара Алиева. Мероприятия посетили главы Узбекистана и Азербайджана.Государственный визит Ильхама Алиева в Узбекистан начался именно отсюда. В своей речи Шавкат Мирзиёев выразил почтение общенациональному лидеру Азербайджана и отметил его вклад в последовательное укрепление дружественных отношений между двумя странами.На церемонии выступили также представители азербайджанской диаспоры. По данным властей, в Узбекистане проживают около 40 тысяч азербайджанцев.В 2003 году создана Ассоциация азербайджанских культурных центров. В 2010 году открыто новое здание Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева при посольстве Азербайджана.
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ташкент, сквер, азербайджан, узбекистан
В Ташкенте открылся сквер имени Гейдара Алиева — видео
Открытие сквера, улицы и барельефа в честь общенационального лидера Азербайджана состоялось в рамках визита в Узбекистан Ильхама Алиева.
ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik. В столице Узбекистана открыли улицу и сквер имени Гейдара Алиева. Мероприятия посетили главы Узбекистана и Азербайджана.
Государственный визит Ильхама Алиева в Узбекистан начался именно отсюда. В своей речи Шавкат Мирзиёев выразил почтение общенациональному лидеру Азербайджана и отметил его вклад в последовательное укрепление дружественных отношений между двумя странами.
“В свою очередь, Ильхам Алиев, отметив, что это первый его зарубежный визит после пандемии, выразил признательность главе нашего государства и народу Узбекистана за постоянное внимание и заботу к сохранению доброй памяти Гейдара Алиева”, - говорится в сообщении пресс-службы узбекистанского лидера.
На церемонии выступили также представители азербайджанской диаспоры. По данным властей, в Узбекистане проживают около 40 тысяч азербайджанцев.
В 2003 году создана Ассоциация азербайджанских культурных центров. В 2010 году открыто новое здание Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева при посольстве Азербайджана.