https://uz.sputniknews.ru/20220621/vystavka-xudojnikov-voennogo-vremeni-otkrylas-v-stolitse--video-25519317.html

Выставка художников военного времени открылась в столице — видео

Выставка художников военного времени открылась в столице — видео

На выставке представлено свыше 30 экспонатов. Это работы, созданные художниками военного и послевоенного времени.

2022-06-21T21:43+0500

2022-06-21T21:43+0500

2022-06-21T21:43+0500

культура

ташкент

выставка

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ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik. В Центральном выставочном зале Академии художеств Узбекистана открылась выставка, посвященная 81-й годовщине Великой Отечественной войны.На выставке представлено свыше 30 экспонатов, демонстрирующих уникальную миссию Узбекистана в годы войны. Это произведения живописи и графики из фондов Дирекции Художественных выставок, созданные художниками военного и послевоенного времени.Среди них произведения Героя Советского Союза Самига Абдуллаева, участника битвы за Сталинград Владимира Петрова, Виктора Евенко, Виталия Жданова, Рафаэля Матевосяна, Хикмата Рахманова, Ильи Рубина, Рузи Чарыева и других мастеров кисти, работавших и живших в Узбекистане.Как заявил на церемонии открытия посол Российской Федерации в Узбекистане Олег Мальгинов, организаторы мероприятия отдают дань памяти героическому поколению, вынесшему на своих плечах все тяготы войны, победившему фашизм и отстоявшему право людей на свободу – воинам-узбекистанцам и труженикам тыла.В годы войны творческая жизнь республики, несмотря на военные трудности, была активной и напряженной. Она сосредоточилась в основном в Ташкенте и Самарканде.В 1941-1943 гг. Самарканд превратился в один из крупнейших художественных и научно-исследовательских центров Советского Союза. Здесь находились Всероссийская Академия художеств, Московский художественный институт им. В.И.Сурикова, значительное число известных художников и искусствоведов, эвакуированных из крупных центров страны.Организаторами выставки, которая продлится до 26 июня, выступили Посольство Российской Федерации в Узбекистане, Русский Дом в Ташкенте и Академия художеств Узбекистана.В наши дни в республике проживают около 500 участников войны и более 10 тысяч работников трудового фронта. По уточненным данным, в том числе из российских архивов, в Великой Отечественной войне участвовали более 1,9 миллиона жителей Узбекистана, из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.

ташкент

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2022

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

ташкент, выставка