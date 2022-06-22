https://uz.sputniknews.ru/20220622/chislo-jertv-zemletryaseniya-v-afganistane-vyroslo-do-920-25545235.html
Число жертв землетрясения в Афганистане выросло до 920
Число жертв землетрясения в Афганистане выросло до 920
Землетрясение магнитудой в 6.1 балла произошло в провинциях Пактика и Хост.
2022-06-22T14:31+0500
2022-06-22T14:31+0500
2022-06-22T14:31+0500
происшествия
афганистан
землетрясение
жертвы
погибшие
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Количество жертв землетрясения в Афганистане увеличилось до 920 человек. Об этом сообщил телеканал Афганистана Tolo News со ссылкой на замминистра по борьбе со стихийными бедствиями Шарафуддина Муслима.По словам чиновника, ранения получили 610 человек.Напомним, землетрясение магнитудой в 6.1 балла произошло в провинциях Пактика и Хост.
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афганистан, землетрясение, жертвы, погибшие
Число жертв землетрясения в Афганистане выросло до 920
Землетрясение магнитудой в 6.1 балла произошло в провинциях Пактика и Хост.
Количество жертв землетрясения в Афганистане увеличилось до 920 человек. Об этом сообщил
телеканал Афганистана Tolo News со ссылкой на замминистра по борьбе со стихийными бедствиями Шарафуддина Муслима.
По словам чиновника, ранения получили 610 человек.
Напомним, землетрясение магнитудой в 6.1 балла произошло в провинциях Пактика и Хост.