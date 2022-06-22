https://uz.sputniknews.ru/20220622/chislo-jertv-zemletryaseniya-v-afganistane-vyroslo-do-920-25545235.html

Число жертв землетрясения в Афганистане выросло до 920

Число жертв землетрясения в Афганистане выросло до 920

Землетрясение магнитудой в 6.1 балла произошло в провинциях Пактика и Хост.

2022-06-22T14:31+0500

2022-06-22T14:31+0500

2022-06-22T14:31+0500

происшествия

афганистан

землетрясение

жертвы

погибшие

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Количество жертв землетрясения в Афганистане увеличилось до 920 человек. Об этом сообщил телеканал Афганистана Tolo News со ссылкой на замминистра по борьбе со стихийными бедствиями Шарафуддина Муслима.По словам чиновника, ранения получили 610 человек.Напомним, землетрясение магнитудой в 6.1 балла произошло в провинциях Пактика и Хост.

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афганистан, землетрясение, жертвы, погибшие