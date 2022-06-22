Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Происшествия
https://uz.sputniknews.ru/20220622/chislo-jertv-zemletryaseniya-v-afganistane-vyroslo-do-920-25545235.html
Число жертв землетрясения в Афганистане выросло до 920
Число жертв землетрясения в Афганистане выросло до 920
Землетрясение магнитудой в 6.1 балла произошло в провинциях Пактика и Хост.
2022-06-22T14:31+0500
2022-06-22T14:31+0500
происшествия
афганистан
землетрясение
жертвы
погибшие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/16/25541031_0:109:3255:1939_1920x0_80_0_0_094cffad9f8f87bbd3d34d7a0a4b0fd1.jpg
Количество жертв землетрясения в Афганистане увеличилось до 920 человек. Об этом сообщил телеканал Афганистана Tolo News со ссылкой на замминистра по борьбе со стихийными бедствиями Шарафуддина Муслима.По словам чиновника, ранения получили 610 человек.Напомним, землетрясение магнитудой в 6.1 балла произошло в провинциях Пактика и Хост.
афганистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/16/25541031_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_3f393100330e52867cd1f7d4ebc04cb6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
афганистан, землетрясение, жертвы, погибшие

Число жертв землетрясения в Афганистане выросло до 920

14:31 22.06.2022
© AP PhotoЭвакуация раненых в районе Гайан, провинция Пактика, Афганистан, среда, 22 июня 2022
Эвакуация раненых в районе Гайан, провинция Пактика, Афганистан, среда, 22 июня 2022 - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.06.2022
© AP Photo
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Землетрясение магнитудой в 6.1 балла произошло в провинциях Пактика и Хост.
Количество жертв землетрясения в Афганистане увеличилось до 920 человек. Об этом сообщил телеканал Афганистана Tolo News со ссылкой на замминистра по борьбе со стихийными бедствиями Шарафуддина Муслима.
По словам чиновника, ранения получили 610 человек.
Напомним, землетрясение магнитудой в 6.1 балла произошло в провинциях Пактика и Хост.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0