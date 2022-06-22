https://uz.sputniknews.ru/20220622/ekologi-ochistili-vodoxranilische-charvak-ot-musora-25520278.html
Экологи очистили водохранилище Чарвак от мусора
Экологи очистили водохранилище Чарвак от мусора
Пользователи социальных сетей пожаловались на загрязнения Чарвакского водохранилища. На критику отреагировали экологи. Водоем очищен.
2022-06-22T07:30+0500
2022-06-22T07:30+0500
2022-06-22T07:30+0500
общество
чарвакское водохранилище
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/15/25520123_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_c09958b2adf511efbcf22b2676834d6a.jpg
ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik. Профильные службы очистили водохранилище Чарвак от мусора, на который жаловались пользователи соцсетей, сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана.На видеокадрах, распространенных в Сети, запечатлены загрязнения на небольшом участке Чарвакского водохранилища. Это вызвало шквал общественной критики.Как уточняется, природный мусор попал в реку в результате селя, вызванного обильными дождями. По данным экологов, — это обычное природное явление.
чарвакское водохранилище
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/15/25520123_200:0:800:450_1920x0_80_0_0_b92339290cdf4a58d9e316c0560c0f19.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
чарвакское водохранилище
Экологи очистили водохранилище Чарвак от мусора
Пользователи социальных сетей пожаловались на загрязнения Чарвакского водохранилища. На критику отреагировали экологи. Водоем очищен.
ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik.
Профильные службы очистили водохранилище Чарвак от мусора, на который жаловались пользователи соцсетей, сообщает
пресс-служба МЧС Узбекистана.
На видеокадрах, распространенных в Сети, запечатлены загрязнения на небольшом участке Чарвакского водохранилища. Это вызвало шквал общественной критики.
“При тщательном изучении ситуации выяснилось, что это были в основном обломки деревьев, ветки и другие фрагменты растительности. Эта масса попала в водоем естественным путём, через реку Пском, которая впадает в Чарвак”, — объяснили в ведомстве.
Как уточняется, природный мусор попал в реку в результате селя, вызванного обильными дождями. По данным экологов, — это обычное природное явление.