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https://uz.sputniknews.ru/20220622/ekologi-ochistili-vodoxranilische-charvak-ot-musora-25520278.html
Экологи очистили водохранилище Чарвак от мусора
Экологи очистили водохранилище Чарвак от мусора
Пользователи социальных сетей пожаловались на загрязнения Чарвакского водохранилища. На критику отреагировали экологи. Водоем очищен.
2022-06-22T07:30+0500
2022-06-22T07:30+0500
общество
чарвакское водохранилище
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ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik. Профильные службы очистили водохранилище Чарвак от мусора, на который жаловались пользователи соцсетей, сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана.На видеокадрах, распространенных в Сети, запечатлены загрязнения на небольшом участке Чарвакского водохранилища. Это вызвало шквал общественной критики.Как уточняется, природный мусор попал в реку в результате селя, вызванного обильными дождями. По данным экологов, — это обычное природное явление.
чарвакское водохранилище
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чарвакское водохранилище

Экологи очистили водохранилище Чарвак от мусора

07:30 22.06.2022
© Foto : Пресс-служба МЧС УзбекистанаРабота по очищению Чарвакского водохранилища
Работа по очищению Чарвакского водохранилища - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.06.2022
© Foto : Пресс-служба МЧС Узбекистана
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Пользователи социальных сетей пожаловались на загрязнения Чарвакского водохранилища. На критику отреагировали экологи. Водоем очищен.
ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik. Профильные службы очистили водохранилище Чарвак от мусора, на который жаловались пользователи соцсетей, сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана.
На видеокадрах, распространенных в Сети, запечатлены загрязнения на небольшом участке Чарвакского водохранилища. Это вызвало шквал общественной критики.
“При тщательном изучении ситуации выяснилось, что это были в основном обломки деревьев, ветки и другие фрагменты растительности. Эта масса попала в водоем естественным путём, через реку Пском, которая впадает в Чарвак”, — объяснили в ведомстве.
Как уточняется, природный мусор попал в реку в результате селя, вызванного обильными дождями. По данным экологов, — это обычное природное явление.
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