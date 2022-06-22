https://uz.sputniknews.ru/20220622/inostrannye-investitsii-v-ekonomike-uzbekistana---podrobnosti-25557839.html
Иностранные инвестиции в экономике Узбекистана - подробности
Иностранные инвестиции в экономике Узбекистана - подробности
О том, какой объем иностранных инвестиций и кредитов входят в основной капитал Узбекистана - читайте в нашем материале.
2022-06-22T21:31+0500
2022-06-22T21:31+0500
2022-06-22T21:31+0500
инфографика
инвестиции
экономика
узбекистан
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С января по май текущего года общий объем иностранных инвестиций в основном капитале Узбекистана составил 23,1 трлн сумов, из которых 13,6 трлн - это негарантированные иностранные инвестиции и кредиты.Из общего объема иностранных инвестиций в экономике страны показатель прямых иностранных инвестиций составляет 8 трлн сумов, тогда как иностранные кредиты по гарантии государства достигли отметки в 1,5 трлн сумов за пять месяцев 2022 года.Первое место среди иностранных инвесторов в Узбекистане занимает Китай с показателем 22,3% от общего объема. Второе место принадлежит России - 21,5%, а третье место со значительным разрывом занимает Турция - 7,5%.
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MIA „Rosiya Segodnya“
инвестиции, экономика, узбекистан, инфографика
Иностранные инвестиции в экономике Узбекистана - подробности
О том, какой объем иностранных инвестиций и кредитов входят в основной капитал Узбекистана - читайте в нашем материале.
С января по май текущего года общий объем иностранных инвестиций в основном капитале Узбекистана составил 23,1 трлн сумов, из которых 13,6 трлн - это негарантированные иностранные инвестиции и кредиты.
Из общего объема иностранных инвестиций в экономике страны показатель прямых иностранных инвестиций составляет 8 трлн сумов, тогда как иностранные кредиты по гарантии государства достигли отметки в 1,5 трлн сумов за пять месяцев 2022 года.
Первое место среди иностранных инвесторов в Узбекистане занимает Китай с показателем 22,3% от общего объема. Второе место принадлежит России - 21,5%, а третье место со значительным разрывом занимает Турция - 7,5%.