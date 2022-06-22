https://uz.sputniknews.ru/20220622/porabotit-i-unichtojit-chto-natsisty-planirovali-sdelat-s-tsentralnoy-aziey-25557344.html

Поработить и уничтожить: что нацисты планировали сделать с Центральной Азией?

Поработить и уничтожить: что нацисты планировали сделать с Центральной Азией?

В понимании гитлеровцев народы, населявшие СССР, в том числе узбеки, считались расово неполноценными. Как намеревались поступить с ними деятели Третьего рейха?

2022-06-22T21:12+0500

2022-06-22T21:12+0500

2022-06-22T21:12+0500

общество

центральная азия

ссср

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В день начала Великой Отечественной войны, 22 июня страны ближнего зарубежья вспоминают о жертвах фашизма. Эта цифра - 26 миллионов граждан (а именно столько человек Советской Союз потерял в войне с нацистами), - звучит ужасающе. Но число погибших было бы еще больше, если бы СССР не остановил гитлеровскую Германию. Что планировали деятели Третьего рейха сделать в странах Центральной Азии?"Недочеловеки"Основой нацистского государства была расовая теория – то есть расовый фактор превращался в залог существования каждого человека. Доказательством этого является книга "Моя борьба", написанная Адольфом Гитлером в середине 1920-х годов, - она вся наполнена расистскими идеями. Позже, в 1930-х нацистское руководство знакомится с антропологом Ганс Фридрихом Карлом Гюнтером, который ставил немцев выше других людей. Третьему рейху взгляды Гюнтера пришлись по вкусу, вскоре их стали распространять в обществе.Концепция нацистов была такова: важность расы определяла степень ее близости к арийской крови (по мнению гитлеровцев, она текла по венам немцев и некоторых других западноевропейских народов). Поэтому славян нацисты считали существами низшей степени развития – а значит, славяне должны были подчиняться арийцам. Евреев и цыган же планировалось вовсе уничтожить – и тех, и других нацисты называли "угрозой расовой чистоте" немцев.Впрочем, "расово неполноценными" фашисты считали все народы, населявшие Советский Союз. Поэтому в случае победы над СССР гитлеровцы планировали предпринять в отношении советских людей только два шага – поработить и уничтожить. Узбеков, к примеру, нацисты называли недочеловками. Об этом неоднократно рассказывал голландский исследователь Ремко Рейдинг, благодаря которому мир узнал о подвиге бойцов из Центральной Азии в концлагере "Амерсофт".Именно в этот лагерь осенью 1941 года нацисты доставили советских солдат, которые оказались этническими узбеками. По данным "Дунё", из 101 человека 24 погибли от пыток и болезней зимой того же года. А оставшихся 77 солдат расстреляли в апреле 1942-го в ближайшем лесу.Причиной бойни послужили стойкость и чувство собственного достоинства бойцов. Как писал Ремко Рейдинг, солдат-узбеков взяли в плен для пропагандистской цели. Для нацистов большую роль играл их азиатский облик. Называя солдат "недочеловеками", гитлеровцы специально морили их голодом, чтобы потом кинуть пленным хлеб через колючую проволоку концлагеря. Обезумевшие от недоедания узбеки должны были начать драться за еду по плану нацистов. А этот момент как раз засняли бы операторы для документального фильма, который был предназначен для простого населения, чтобы еще больше убедить граждан в превосходстве арийцев.Однако узбеки повели себя не так, как ожидали нацисты. Они спокойно поделили хлеб между собой поровну и поддерживали товарищей, которые не могли держаться на ногах от голода, что вызвало гнев надзирателей. Личности погибших узбекских бойцов не удалось установить до сих пор.Сделать рабской силойО планах Гитлера на республики Центральной Азии агентству Sputnik рассказал кандидат исторических наук, доцент кафедры теории и истории журналистики РУДН Николай Пархитько.Конкретно на территории Центральной Азии нацисты планировали создать так называемый "Большой Туркестан", добавил историк."Но пусть это название никого не вводит в заблуждение. Ни о какой независимости речи не шло. Речь шла об экономическом объединении пяти союзных республик в единый германский рейхскомиссариат, из которого выкачивалась бы вся сельскохозяйственная продукция, дешевая рабочая сила, фактически рабская, а излишнее население уничтожалось бы в концлагерях", — сказал Николай Пархитько.Кроме этого, гитлеровцы связывали центральноазиатский регион с дальнейшими планами по оккупации Индии."Территория, в частности, Узбекистана, ну и частично Кыргызстана использовалась бы в качестве плацдарма для транзитного наступления через Афганистан на территорию Индии. То есть Узбекистан рассматривался как военно-стратегический плацдарм. Участь населения Узбекистана, к сожалению, была бы ровно такой же, какой была бы участь любых народов, проживающих на территории Советского Союза в случае победы нацистской Германии", - подытожил Николай Пархитько.

центральная азия

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центральная азия, ссср