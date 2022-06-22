https://uz.sputniknews.ru/20220622/strany-briks-rabotayut-nad-sozdaniem-novoy-rezervnoy-valyuty-25556494.html
Страны БРИКС работают над созданием новой резервной валюты
Страны БРИКС работают над созданием новой резервной валюты
Прорабатывается вопрос создания международной резервной валюты на основе корзины валют стран БРИКС, заявил Владимир Путин на деловом форуме в среду.
2022-06-22T20:51+0500
2022-06-22T20:51+0500
2022-06-22T20:51+0500
в мире
брикс
валюта
владимир путин
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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Странами БРИКС прорабатывается вопрос создания международной резервной валюты, сообщил президент России Владимир Путин на Деловом форуме организации.По словам российского лидера, совместно с партнерами по объединению ведется также и разработка надежных альтернативных механизмов международных расчетов. Российская система передачи финансовых сообщений открыта для подключения банков стран "пятерки".Путин подчеркнул, что несмотря на все проблемы и трудности, деловые круги БРИКС последовательно расширяют взаимовыгодные связи в торговой, финансовой и инвестиционной сферах. Товарооборот РФ с государствами "пятерки" по итогам первых трех месяцев текущего года вырос на 38 процентов – до 45 миллиардов долларов, добавил президент России.Он также добавил, что активизируются контакты российских деловых кругов с бизнес-сообществом стран БРИКС, в частности, ведутся переговоры об открытии индийских сетевых магазинов в России, увеличении доли китайских автомобилей, оборудования и техники на рынке России.В свою очередь расширяется и российское присутствие в странах "пятерки". Растут объемы поставок российской нефти в Китай и Индию, динамично развивается сотрудничество в сфере сельского хозяйства, отметил президент. Помимо этого, Россия экспортирует в государства БРИКС значительные объёмы удобрений. В Индии и Южной Африке расширяют свою деятельность российские IT-компании. А российские спутники обеспечивают телевещанием уже 40 миллионов жителей Бразилии, добавил Путин.В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.
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брикс, валюта, владимир путин
Страны БРИКС работают над созданием новой резервной валюты
Прорабатывается вопрос создания международной резервной валюты на основе корзины валют стран БРИКС, заявил Владимир Путин на деловом форуме в среду.
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Странами БРИКС прорабатывается вопрос создания международной резервной валюты, сообщил президент России Владимир Путин на Деловом форуме организации.
По словам российского лидера, совместно с партнерами по объединению ведется также и разработка надежных альтернативных механизмов международных расчетов. Российская система передачи финансовых сообщений открыта для подключения банков стран "пятерки".
"Идет расширение географии использования российской платежной системы "Мир". Прорабатывается вопрос создания международной резервной валюты на основе корзины валют наших стран", — сказал он.
Путин подчеркнул, что несмотря на все проблемы и трудности, деловые круги БРИКС последовательно расширяют взаимовыгодные связи в торговой, финансовой и инвестиционной сферах. Товарооборот РФ с государствами "пятерки" по итогам первых трех месяцев текущего года вырос на 38 процентов – до 45 миллиардов долларов, добавил президент России.
"Российские деловые круги в координации с бизнес-сообществами государств БРИКС предпринимают оперативные шаги по развитию транспортной инфраструктуры, перестраивают логистические маршруты, создают новые производственные цепочки", - сказал Путин.
Он также добавил, что активизируются контакты российских деловых кругов с бизнес-сообществом стран БРИКС, в частности, ведутся переговоры об открытии индийских сетевых магазинов в России, увеличении доли китайских автомобилей, оборудования и техники на рынке России.
В свою очередь расширяется и российское присутствие в странах "пятерки". Растут объемы поставок российской нефти в Китай и Индию, динамично развивается сотрудничество в сфере сельского хозяйства, отметил президент.
Помимо этого, Россия экспортирует в государства БРИКС значительные объёмы удобрений. В Индии и Южной Африке расширяют свою деятельность российские IT-компании. А российские спутники обеспечивают телевещанием уже 40 миллионов жителей Бразилии, добавил Путин.
В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.