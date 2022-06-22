https://uz.sputniknews.ru/20220622/v-jeneve-nachalis-peregovory-o-vstupleniya-uzbekistana-v-vto-25544380.html

В Женеве начались переговоры о вступления Узбекистана в ВТО

В Женеве начались переговоры о вступления Узбекистана в ВТО

США, ЕС, Великобритания, Россия и Турция в числе 25 выступивших государств-членов единогласно заявили о полной поддержке вступления республики в ВТО.

2022-06-22T16:37+0500

2022-06-22T16:37+0500

2022-06-22T16:37+0500

экономика

женева

переговоры

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Переговоры об условиях вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию (ВТО) начались в Женеве, сообщает в среду пресс-служба министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана (МИВТ).По данным ведомства, пятое заседание рабочей группы по данному вопросу открылось накануне. В обсуждении принимают участие делегации более 60 стран, в том числе России. По данным ведомства, 25 выступивших государств-членов, в том числе США, ЕС, Великобритания, Россия, Турция, единогласно заявили о полной поддержке вступления Узбекистана в ВТО.Делегация Узбекистана также проводит в Женеве ряд двусторонних переговоров по доступу на рынок товаров и услуг с ключевыми государствами-участниками ВТО, членами рабочей группы по вступлению Узбекистана в организацию, добавили в министерстве.Узбекистан получил статус наблюдателя в Генеральном соглашении по тарифам и торговле в июне 1994 года, в 1998 году была создана рабочая переговорная группа по вступлению в ВТО. В конце ноября 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время визита в Южную Корею заявил, что страна возобновила работу по вступлению в ВТО. В июле 2019 года узбекская сторона передала в организацию обновленный меморандум о режиме внешней торговли для рассмотрения заявки на вступление страны в организацию.В июле 2020 года узбекистанские власти, ВТО и представители ряда стран в онлайн-режиме провели четвертое заседание этой группы после почти 15-летнего перерыва. Позднее МИВТ сообщало, что пятое заседание должно было пройти до конца 2021 года, затем его перенесли на 2022 год.По данным МИД, Узбекистан при вступлении в ВТО намерен получить привилегии страны с развивающейся экономикой.

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