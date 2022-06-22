https://uz.sputniknews.ru/20220622/v-noch-s-23-na-24-iyunya-zemlyane-smogut-uvidet-parad-planet--25521368.html

В ночь с 23 на 24 июня земляне смогут увидеть парад планет

В ночь с 23 на 24 июня земляне смогут увидеть парад планет

Сразу пять планет - Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн, - выстроятся в один ряд на горизонте.

2022-06-22T08:32+0500

2022-06-22T08:32+0500

2022-06-22T08:32+0500

в мире

парад

планеты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/1c/21990040_0:0:1880:1058_1920x0_80_0_0_6ad8e00f764185bd6b8da982c393a1ff.jpg

В ночь с 23 на 24 июня состоится уникальное астрономическое событие - пять планет выстроятся на горизонте в один ряд: Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн. Неофициальное название такого явления - парад планет. Однако не стоит воспринимать его буквально - планеты движутся по разным орбитам в разных плоскостях. Парад происходит, если смотреть на него именно с планеты Земля. Данный парад планет относится к категории больших. В зависимости от количества объектов парады планет делятся на мини-парады (3 планеты), малые (4 планеты), большие (5-6 планет) и полные парады планет (участвуют все 8 планет Солнечной системы). Следующий большой парад планет произойдет только 8 сентября 2040 года.Читайте также: Загадочные тайны космического мира — самые яркие фотографии

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

парад, планеты