https://uz.sputniknews.ru/20220622/video-muxin-obyasnil-pochemu-rossiya-ne-budet-doveryat-zapadu--25561432.html

Видео: Мухин объяснил, почему Россия не будет доверять Западу

Видео: Мухин объяснил, почему Россия не будет доверять Западу

Почему Россия больше никогда не будет доверять Западу, и отчего уровень интеллекта западных элит падает из года в год - смотрите в материале Sputnik.

2022-06-22T21:50+0500

2022-06-22T21:50+0500

2022-06-22T21:50+0500

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россия

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Россия больше не никогда не будет доверять Западу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Как Россия будет выстраивать отношения с Западом и с остальным миром в новой мировой системе? Что будет представлять из себя уже формирующийся сейчас мир?Почему интеллектуальный уровень западных элит деградирует из года в год? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал генеральный директор центра политической информации Алексей Мухин.

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россия, запад, видео