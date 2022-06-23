https://uz.sputniknews.ru/20220623/25579778.html

В Кыргызстане запустят экскурсии на рудник "Кумтор"

В Кыргызстане запустят экскурсии на рудник "Кумтор"

Соответствующий договор подпишет Фонд поддержки развития туризма в Кыргызстане с национальным холдингом "Наследие великих кочевников".

2022-06-23T17:49+0500

2022-06-23T17:49+0500

2022-06-23T17:49+0500

в мире

кыргызстан

экскурсия

месторождение

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БИШКЕК, 23 июн — Sputnik. В Кыргызстане решили развивать промышленный туризм. Первым предприятием, куда смогут попасть туристы, станет рудник "Кумтор", сообщает Sputnik Кыргызстан.О запуске экскурсий на золоторудное месторождение "Кумтор" объявила на пресс-конференции президент Фонда поддержки развития туризма в КР Елена Калашникова.Соответствующий договор подпишет Фонд поддержки развития туризма в Кыргызстане с национальным холдингом "Наследие великих кочевников".Стоить поездка будет около 500 долларов.Кумтор — крупнейшее высокогорное золоторудное месторождение Центральной Азии.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

кыргызстан, экскурсия, месторождение