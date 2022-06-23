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В Кыргызстане запустят экскурсии на рудник "Кумтор"
В Кыргызстане запустят экскурсии на рудник "Кумтор"
Соответствующий договор подпишет Фонд поддержки развития туризма в Кыргызстане с национальным холдингом "Наследие великих кочевников".
2022-06-23T17:49+0500
2022-06-23T17:49+0500
2022-06-23T17:49+0500
в мире
кыргызстан
экскурсия
месторождение
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БИШКЕК, 23 июн — Sputnik. В Кыргызстане решили развивать промышленный туризм. Первым предприятием, куда смогут попасть туристы, станет рудник "Кумтор", сообщает Sputnik Кыргызстан.О запуске экскурсий на золоторудное месторождение "Кумтор" объявила на пресс-конференции президент Фонда поддержки развития туризма в КР Елена Калашникова.Соответствующий договор подпишет Фонд поддержки развития туризма в Кыргызстане с национальным холдингом "Наследие великих кочевников".Стоить поездка будет около 500 долларов.Кумтор — крупнейшее высокогорное золоторудное месторождение Центральной Азии.
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кыргызстан, экскурсия, месторождение
В Кыргызстане запустят экскурсии на рудник "Кумтор"
Соответствующий договор подпишет Фонд поддержки развития туризма в Кыргызстане с национальным холдингом "Наследие великих кочевников".
БИШКЕК, 23 июн — Sputnik. В Кыргызстане решили развивать промышленный туризм. Первым предприятием, куда смогут попасть туристы, станет рудник "Кумтор", сообщает Sputnik Кыргызстан.
О запуске экскурсий на золоторудное месторождение "Кумтор" объявила на пресс-конференции президент Фонда поддержки развития туризма в КР Елена Калашникова.
"Любой желающий может записаться на экскурсию и своими глазами увидеть рудник. Это такой промышленный туризм", — сказала она.
Соответствующий договор подпишет Фонд поддержки развития туризма в Кыргызстане с национальным холдингом "Наследие великих кочевников".
Стоить поездка будет около 500 долларов.
Кумтор — крупнейшее высокогорное золоторудное месторождение Центральной Азии.