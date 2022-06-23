https://uz.sputniknews.ru/20220623/nikogda-ne-kichilsya-izvestnostyu---toxir-sodikov-o-shatunove-25589330.html
"Никогда не кичился известностью" - Тохир Содиков о Шатунове
"Никогда не кичился известностью" - Тохир Содиков о Шатунове
Заслуженный артист Узбекистана рассказал о своей дружбе с солистом "Ласкового мая" и своей последней встрече с ним.
2022-06-23T17:05+0500
2022-06-23T17:05+0500
2022-06-23T17:05+0500
культура
певец
скончался
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ТАШКЕНТ, 23 июн – Sputnik. Заслуженный артист Узбекистана Тохир Содиков рассказал в интервью Sputnik Узбекистан о своей дружбе с солистом "Ласкового мая", российским исполнителем Юрием Шатуновым.Узбекистанский исполнитель признался, что и сам был большим поклонником творчества Шатунова и своей музыкальной карьерой обязан российскому другу. Певец также вспомнил свою последнюю встречу с Шатуновым.Как мы сообщали ранее, Юрий Шатунов скончался 23 июня от сердечной недостаточности в возрасте 48 лет.
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певец, скончался
"Никогда не кичился известностью" - Тохир Содиков о Шатунове
Заслуженный артист Узбекистана рассказал о своей дружбе с солистом "Ласкового мая" и своей последней встрече с ним.
ТАШКЕНТ, 23 июн – Sputnik.
Заслуженный артист Узбекистана Тохир Содиков рассказал в интервью Sputnik Узбекистан
о своей дружбе с солистом "Ласкового мая", российским исполнителем Юрием Шатуновым.
"Юрий был обычным человеком, никогда не кичился своей известностью. Он не болел звездной болезнью, всегда уважал своих друзей. Мне и другим своим друзьям часто звонил и поздравлял с праздниками, с Новым годом. Часто общались по телефону. Шатунов был и воспитанным человеком", - вспоминает Содиков.
Узбекистанский исполнитель признался, что и сам был большим поклонником творчества Шатунова и своей музыкальной карьерой обязан российскому другу. Певец также вспомнил свою последнюю встречу с Шатуновым.
"Я фанат его творчества, и сам стал исполнителем благодаря ему и его песням. В последний раз с Юрием мы встретились в 2015 году. Тогда мы во дворце "Истиклол" давали концерт к 25-летию группы "Болалар". Мы пригласили Юрия в качестве гостя, и он был с нами. Это была наша последняя встреча", - рассказал Тахир Содиков.
Как мы сообщали
ранее, Юрий Шатунов скончался 23 июня от сердечной недостаточности в возрасте 48 лет.