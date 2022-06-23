https://uz.sputniknews.ru/20220623/nikogda-ne-kichilsya-izvestnostyu---toxir-sodikov-o-shatunove-25589330.html

"Никогда не кичился известностью" - Тохир Содиков о Шатунове

"Никогда не кичился известностью" - Тохир Содиков о Шатунове

Заслуженный артист Узбекистана рассказал о своей дружбе с солистом "Ласкового мая" и своей последней встрече с ним.

2022-06-23T17:05+0500

2022-06-23T17:05+0500

2022-06-23T17:05+0500

культура

певец

скончался

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ТАШКЕНТ, 23 июн – Sputnik. Заслуженный артист Узбекистана Тохир Содиков рассказал в интервью Sputnik Узбекистан о своей дружбе с солистом "Ласкового мая", российским исполнителем Юрием Шатуновым.Узбекистанский исполнитель признался, что и сам был большим поклонником творчества Шатунова и своей музыкальной карьерой обязан российскому другу. Певец также вспомнил свою последнюю встречу с Шатуновым.Как мы сообщали ранее, Юрий Шатунов скончался 23 июня от сердечной недостаточности в возрасте 48 лет.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

певец, скончался