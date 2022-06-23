https://uz.sputniknews.ru/20220623/rossiya-uderjivaet-vtoroe-mesto-vo-vneshney-torgovle-uzbekistana-25558832.html

Россия удерживает второе место во внешней торговле Узбекистана

Россия удерживает второе место во внешней торговле Узбекистана

Внешнеторговый оборот Узбекистана в январе-мае увеличился на 37,4%.

2022-06-23T07:45+0500

2022-06-23T07:45+0500

2022-06-23T08:42+0500

экономика

узбекистан

торговля

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/04/23767178_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_af2207146582ba3157e6374cdae9ed38.jpg

ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Россия удерживает второе место в списке основных внешнеторговых партнеров Узбекистана, следует из данных Госкомстата, обнародованных в среду.По данным ведомства, в январе-мае 2022 года торговый оборот между двумя странами увеличился на 33,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — до 3,243 миллиарда долларов. Всего же внешнеторговый оборот Узбекистана в январе-мае увеличился на 37,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 20,532 миллиарда долларов. В частности, объем республиканского экспорта за этот период увеличился в 1,46 раза, до 8,361 миллиарда долларов, импорта — до 12,171 миллиарда долларов (рост в 1,32 раза).Второе место в списке основных внешнеторговых партнеров сохранила Россия. Ее доля 15,8%. Китай с долей 18,5% остался на первом месте. Тройку замкнул Казахстан (8,5%).По данным статистического ведомства, объем узбекского экспорта в РФ вырос в 1,42 раза — до 939,4 миллиона долларов (11,2% в общем объеме экспорта). Российский рынок продолжает занимать первое место в поставках текстильной и плодоовощной продукции из Узбекистана: 454,6 миллиона долларов (+26%, доля – 33,6% в общих поставках) и 99,8 миллиона долларов (+28%, 29,8%) соответственно.Объем импорта Узбекистана из РФ вырос до 2,304 миллиарда долларов (+30,6%, 18,9% - в общем объеме импорта). В структуре российских поставок преобладают металлургическая продукция (41% общих поставок), машины и транспортное оборудование (6,6%), продовольственные товары, отмечает Госкомстат.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, торговля