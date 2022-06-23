https://uz.sputniknews.ru/20220623/simptomom-smertelnoy-bolezni-nazvali-uchaschennoe-serdtsebienie-25594041.html

Симптомом смертельной болезни назвали учащенное сердцебиение

Симптомом смертельной болезни назвали учащенное сердцебиение

Учащенное сердцебиение может говорить о раке легких, заявил врач-онколог Калифорнийского университета.

2022-06-23T23:00+0500

2022-06-23T23:00+0500

2022-06-23T23:00+0500

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Врач-онколог Калифорнийского университета Соломон Гамбург назвал редкий симптом рака легких, пишет РИА Новости.По словам специалиста, указать на раннее развитие болезни может учащенное сердцебиение.Со временем к симптомам могут добавиться пневмония и бронхит. Само по себе учащенное сердцебиение нечасто становится симптомом рака легких.Следует очень внимательно отнестись к следующим признакам, которые также могут сигнализировать о развитии онкологии: долго не проходящий кашель, мокрота с кровью, боль при дыхании, постоянная одышка, необъяснимая потеря веса.Основным способом диагностики заболевания является компьютерная томография органов грудной клетки. Специалисты советуют проходить обследование каждый год.

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болезнь, врач, университет