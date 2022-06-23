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Симптомом смертельной болезни назвали учащенное сердцебиение
Симптомом смертельной болезни назвали учащенное сердцебиение
Учащенное сердцебиение может говорить о раке легких, заявил врач-онколог Калифорнийского университета.
2022-06-23T23:00+0500
2022-06-23T23:00+0500
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болезнь
врач
университет
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Врач-онколог Калифорнийского университета Соломон Гамбург назвал редкий симптом рака легких, пишет РИА Новости.По словам специалиста, указать на раннее развитие болезни может учащенное сердцебиение.Со временем к симптомам могут добавиться пневмония и бронхит. Само по себе учащенное сердцебиение нечасто становится симптомом рака легких.Следует очень внимательно отнестись к следующим признакам, которые также могут сигнализировать о развитии онкологии: долго не проходящий кашель, мокрота с кровью, боль при дыхании, постоянная одышка, необъяснимая потеря веса.Основным способом диагностики заболевания является компьютерная томография органов грудной клетки. Специалисты советуют проходить обследование каждый год.
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болезнь, врач, университет

Симптомом смертельной болезни назвали учащенное сердцебиение

23:00 23.06.2022
© Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВсероссийский фестиваль технических достижений "Техносреда"
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Учащенное сердцебиение может говорить о раке легких, заявил врач-онколог Калифорнийского университета.
Врач-онколог Калифорнийского университета Соломон Гамбург назвал редкий симптом рака легких, пишет РИА Новости.
По словам специалиста, указать на раннее развитие болезни может учащенное сердцебиение.

"У некоторых людей учащенное сердцебиение возникает из-за того, что легкие оказывают давление на сердце. У них также может быть постоянный кашель, одышка или они начинают худеть без всяких усилий", — сообщил Гамбург.

Со временем к симптомам могут добавиться пневмония и бронхит. Само по себе учащенное сердцебиение нечасто становится симптомом рака легких.
Следует очень внимательно отнестись к следующим признакам, которые также могут сигнализировать о развитии онкологии: долго не проходящий кашель, мокрота с кровью, боль при дыхании, постоянная одышка, необъяснимая потеря веса.
Основным способом диагностики заболевания является компьютерная томография органов грудной клетки. Специалисты советуют проходить обследование каждый год.
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