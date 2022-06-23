https://uz.sputniknews.ru/20220623/v-aviakatastrofe-v-venesuele-pogibli-shest-chelovek-25563504.html

В авиакатастрофе в Венесуэле погибли шесть человек

В авиакатастрофе в Венесуэле погибли шесть человек

Среди погибших числится президент венесуэльского футбольного клуба Estudiantes de Mérida Кристиан Тони.

2022-06-23T08:16+0500

2022-06-23T08:16+0500

2022-06-23T08:16+0500

происшествия

венесуэла

авиакатастрофа

погибшие

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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Шесть человек погибли при крушении бизнес-джета Learjet 55C в районе ущелья Валье-дель-Туй к югу от Каракаса в Венесуэле. Об этом в своем микроблоге написал журналист Хавьер Майорка, сообщает РИА Новости.Бизнес-джет Learjet 55C провел в воздухе 29 минут, прежде чем окончательно потерять скорость и высоту в указанном районе.Среди погибших были два члена экипажа и четверо пассажиров, включая президента футбольного клуба Estudiantes de Mérida Кристиана Тони.

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венесуэла, авиакатастрофа, погибшие