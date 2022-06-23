https://uz.sputniknews.ru/20220623/v-aviakatastrofe-v-venesuele-pogibli-shest-chelovek-25563504.html
В авиакатастрофе в Венесуэле погибли шесть человек
В авиакатастрофе в Венесуэле погибли шесть человек
Среди погибших числится президент венесуэльского футбольного клуба Estudiantes de Mérida Кристиан Тони.
2022-06-23T08:16+0500
2022-06-23T08:16+0500
2022-06-23T08:16+0500
происшествия
венесуэла
авиакатастрофа
погибшие
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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Шесть человек погибли при крушении бизнес-джета Learjet 55C в районе ущелья Валье-дель-Туй к югу от Каракаса в Венесуэле. Об этом в своем микроблоге написал журналист Хавьер Майорка, сообщает РИА Новости.Бизнес-джет Learjet 55C провел в воздухе 29 минут, прежде чем окончательно потерять скорость и высоту в указанном районе.Среди погибших были два члена экипажа и четверо пассажиров, включая президента футбольного клуба Estudiantes de Mérida Кристиана Тони.
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венесуэла, авиакатастрофа, погибшие
В авиакатастрофе в Венесуэле погибли шесть человек
Среди погибших числится президент венесуэльского футбольного клуба Estudiantes de Mérida Кристиан Тони.
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik.
Шесть человек погибли при крушении бизнес-джета Learjet 55C в районе ущелья Валье-дель-Туй к югу от Каракаса в Венесуэле. Об этом в своем микроблоге написал журналист Хавьер Майорка, сообщает РИА Новости
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"Пожарные обнаружили остатки самолета Learjet YV3304, рухнувшего в секторе Каухарито муниципалитета Кристобаль Рохас. Выживших не было. Согласно последним сообщениям, судно вылетело из Пуэрто-Кабельо с 6 людьми на борту и направлялось в аэропорт Каракаса", — написал Майорка, журналист и член общественной организации по мониторингу организованной преступности.
Бизнес-джет Learjet 55C провел в воздухе 29 минут, прежде чем окончательно потерять скорость и высоту в указанном районе.
Среди погибших были два члена экипажа и четверо пассажиров, включая президента футбольного клуба Estudiantes de Mérida Кристиана Тони.