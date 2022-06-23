https://uz.sputniknews.ru/20220623/v-dvux-rayonax-tashkenta-do-2000-otklyuchat-elektroenergiyu-25565436.html
В двух районах Ташкента до 20.00 отключат электроэнергию
В двух районах Ташкента до 20.00 отключат электроэнергию
Отключение затронет здание Управления миграции и оформления гражданства одного из районов, что приведет к ограничениям в предоставлении услуг.
2022-06-23T10:15+0500
2022-06-23T10:15+0500
2022-06-23T10:15+0500
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ташкент
электроэнергия
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ТАШКЕНТ, 23 июн – Sputnik. Сегодня с 07.00 и до 20.00 в Мирзо - Улугбекском и Яшнабадском районах столицы отключат электроэнергию.Это связано с проведением монтажных работ новых опор ЛЭП, сообщает пресс-служба АО "Toshkent shahar elektr tarmoqlari korxonasi".Отключение электроэнергии затронет здание Управления миграции и оформления гражданства, а также его отделение в Мирзо-Улугбекском районе, что может привести к ограничениям в предоставлении ряда услуг населению, уточняет пресс-служба.
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ташкент, электроэнергия
В двух районах Ташкента до 20.00 отключат электроэнергию
Отключение затронет здание Управления миграции и оформления гражданства одного из районов, что приведет к ограничениям в предоставлении услуг.
ТАШКЕНТ, 23 июн – Sputnik. Сегодня с 07.00 и до 20.00 в Мирзо - Улугбекском и Яшнабадском районах столицы отключат электроэнергию.
Это связано с проведением монтажных работ новых опор ЛЭП, сообщает
пресс-служба АО "Toshkent shahar elektr tarmoqlari korxonasi".
Отключение электроэнергии затронет здание Управления миграции и оформления гражданства, а также его отделение в Мирзо-Улугбекском районе, что может привести к ограничениям в предоставлении ряда услуг населению, уточняет пресс-служба.