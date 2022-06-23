https://uz.sputniknews.ru/20220623/v-kakix-stranax-ikat-stanovitsya-trendom--video-s-pokaza-mod-na-ttfexpo-25593421.html

В каких странах икат становится трендом – видео с показа мод на TTFexpo

В каких странах икат становится трендом – видео с показа мод на TTFexpo

Коллекции молодых узбекистанских дизайнеров пользуются все большей популярностью в странах ближнего зарубежья.

2022-06-23T21:30+0500

2022-06-23T21:30+0500

2022-06-23T21:30+0500

видео

показ мод

узбекистан

дизайнеры

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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. В Ташкенте стартовала Международная выставка в сфере моды и текстиля TFTexpo. Мероприятие продлится до 25 июня.В рамках выставки в УзЭкспоЦентре 23 июня открылась выставка турецких производителей текстиля, а также прошел показ коллекций молодых узбекистанских дизайнеров.По словам организаторов выставки, мероприятие должно было состояться еще несколько лет назад, однако планы пришлось скорректировать в связи с пандемией коронавируса.При этом за несколько лет интерес иностранной аудитории к одежде, сделанной в Узбекистане, вырос, отмечают участники показа. Так, популярный в республике бренд Signora by Shateni отправляет свою продукцию в страны ближнего зарубежья, в частности, в Россию и Таджикистан, где узбекские национальные ткани и принты становятся трендом.Напомним: основным покупателем узбекского текстиля является Россия. По данным Государственного комитета по статистике (Госкомстат), в январе этого года республика поставила текстильные изделия в 26 государств. Объем экспорта составил $72,3 млн. Почти 55% этой суммы — $39,4 млн – обеспечили поставки на российский рынок.На сегодняшний день текстильную продукцию в Узбекистане производят 5 342 предприятия. В основном они находятся в трех регионах – Ташкенте, Ферганской и Андижанской областях (на них суммарно приходится 2 223 компании).

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показ мод, узбекистан, дизайнеры, видео