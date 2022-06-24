Лионелю Месси - 35 лет. Самые необычные фото спортсмена

Открытая тренировка сборной Аргентины по футболу. В центре - Лионель Месси.
Открытая тренировка сборной Аргентины по футболу. В центре - Лионель Месси.
Жерар Пике брызгает шампанским на Лионеля Месси после победы в чемпионате Испании в конце футбольного матча испанской Ла Лиги против "Осасуны" на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне, Испания, 23 мая 2009 года.
Жерар Пике брызгает шампанским на Лионеля Месси после победы в чемпионате Испании в конце футбольного матча испанской Ла Лиги против "Осасуны" на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне, Испания, 23 мая 2009 года.
Лионель Месси празднует гол в ворота "Реала" во время футбольного матча испанской Ла Лиги на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде, 10 апреля 2010 года.
Лионель Месси празднует гол в ворота "Реала" во время футбольного матча испанской Ла Лиги на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде, 10 апреля 2010 года.
Главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона обнимает Лионеля Месси после футбольного матча группы B Кубка мира между Аргентиной и Южной Кореей в Йоханнесбурге, Южная Африка, 17 июня 2010 года. Аргентина выиграла со счетом 4:1.
Главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона обнимает Лионеля Месси после футбольного матча группы B Кубка мира между Аргентиной и Южной Кореей в Йоханнесбурге, Южная Африка, 17 июня 2010 года. Аргентина выиграла со счетом 4:1.
Лионель Месси празднует победу со своими товарищами по команде после финального футбольного матча Кубка Испании против "Атлетик Бильбао" на стадионе "Висенте Кальдерон" в Мадриде, 25 мая 2012 года.
Лионель Месси празднует победу со своими товарищами по команде после финального футбольного матча Кубка Испании против "Атлетик Бильбао" на стадионе "Висенте Кальдерон" в Мадриде, 25 мая 2012 года.
Лионель Месси держит на руках своего ребенка Тьяго во время празднования победы в чемпионате Испании после футбольного матча Ла Лиги между "Барселоной" и "Вальядолидом" на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне, 19 мая 2013 года. (AP Photo / Ману Фернандес)
Лионель Месси держит на руках своего ребенка Тьяго во время празднования победы в чемпионате Испании после футбольного матча Ла Лиги между "Барселоной" и "Вальядолидом" на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне, 19 мая 2013 года. (AP Photo / Ману Фернандес)
Новобрачный Лионель Месси показывает большой палец вверх, когда он и его невеста Антонелла Рокуццо выходят на красную дорожку, чтобы позировать фотографам, после того, как связали себя узами брака на гражданской церемонии в Росарио, Аргентина, 30 июня 2017 года.
Новобрачный Лионель Месси показывает большой палец вверх, когда он и его невеста Антонелла Рокуццо выходят на красную дорожку, чтобы позировать фотографам, после того, как связали себя узами брака на гражданской церемонии в Росарио, Аргентина, 30 июня 2017 года.
Лионель Месси реагирует на Осасуну во время футбольного матча испанской Ла Лиги на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне.
Клуб "Барселона" объявил в четверг 5 августа 2021 года, что Лионель Месси уходит после 17 успешных сезонов, в которых он привел каталонский клуб к славе, помогая ему выиграть множество национальных и международных титулов с момента дебюта в подростковом возрасте.
Лионель Месси реагирует на Осасуну во время футбольного матча испанской Ла Лиги на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне.
Клуб "Барселона" объявил в четверг 5 августа 2021 года, что Лионель Месси уходит после 17 успешных сезонов, в которых он привел каталонский клуб к славе, помогая ему выиграть множество национальных и международных титулов с момента дебюта в подростковом возрасте.
Лионель Месси приветствует болельщиков у стадиона "Парк де Пренс", после своей первой официальной пресс-конференции в качестве игрока "ПСЖ" в Париже, 11 августа 2021 года. — 34-летняя суперзвезда подписала двухлетний контракт с "ПСЖ".
Лионель Месси приветствует болельщиков у стадиона "Парк де Пренс", после своей первой официальной пресс-конференции в качестве игрока "ПСЖ" в Париже, 11 августа 2021 года. — 34-летняя суперзвезда подписала двухлетний контракт с "ПСЖ".
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси празднует третий гол во время футбольного матча группы А первого раунда Лиги чемпионов УЕФА между "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) и "РБ Лейпциг" на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. 19 октября 2021 года.
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси празднует третий гол во время футбольного матча группы А первого раунда Лиги чемпионов УЕФА между "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) и "РБ Лейпциг" на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. 19 октября 2021 года.
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси реагирует на получение футбольной награды "Золотой мяч" (вверху, слева направо):
- за 2009 год в Булонь-Бийанкур, 6 декабря 2009 г.;
- за 2010 год в Цюрихе, 10 января 2011 года;
- за 2011 год в Цюрихе 9 января 2012 года;
- за 2012 год в Цюрихе 7 января 2013 года;
- за 2015 год в Цюрихе 11 января 2016 года;
- за 2019 год в Париже 2 декабря 2019 года;
- за 2021 год в Париже 29 ноября 2021 года.
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси реагирует на получение футбольной награды "Золотой мяч" (вверху, слева направо):
- за 2009 год в Булонь-Бийанкур, 6 декабря 2009 г.;
- за 2010 год в Цюрихе, 10 января 2011 года;
- за 2011 год в Цюрихе 9 января 2012 года;
- за 2012 год в Цюрихе 7 января 2013 года;
- за 2015 год в Цюрихе 11 января 2016 года;
- за 2019 год в Париже 2 декабря 2019 года;
- за 2021 год в Париже 29 ноября 2021 года.
Лионель Месси, его жена Антонелла Рокуццо и их дети Чиро, Матео и Тьяго (слева направо) на церемонии вручения премии "Золотой мяч" 2021 года во Франции.
Лионель Месси, его жена Антонелла Рокуццо и их дети Чиро, Матео и Тьяго (слева направо) на церемонии вручения премии "Золотой мяч" 2021 года во Франции.
Аргентинские игроки поднимают в воздух Лионеля Месси, празднуя победу в международном товарищеском футбольном матче "Финалиссима" между Италией и Аргентиной на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, 1 июня 2022 года.
Аргентинские игроки поднимают в воздух Лионеля Месси, празднуя победу в международном товарищеском футбольном матче "Финалиссима" между Италией и Аргентиной на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, 1 июня 2022 года.