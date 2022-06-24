Лионелю Месси - 35 лет. Самые необычные фото спортсмена

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Нападающий "Барселоны" Лионель Месси реагирует на получение футбольной награды "Золотой мяч" (вверху, слева направо):

- за 2009 год в Булонь-Бийанкур, 6 декабря 2009 г.;

- за 2010 год в Цюрихе, 10 января 2011 года;

- за 2011 год в Цюрихе 9 января 2012 года;

- за 2012 год в Цюрихе 7 января 2013 года;

- за 2015 год в Цюрихе 11 января 2016 года;

- за 2019 год в Париже 2 декабря 2019 года;

- за 2021 год в Париже 29 ноября 2021 года.