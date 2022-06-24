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Лионелю Месси - 35 лет. Самые необычные фото спортсмена
Лионелю Месси - 35 лет. Самые необычные фото спортсмена
Суперзвезда футбола, счастливый муж и отец троих детей - Лионель Месси. Самые яркие моменты в карьере и жизни спортсмена - в фотоленте Sputnik.
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спорт
лионель месси
футбол
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фото, лионель месси, футбол, фотолента

Лионелю Месси - 35 лет. Самые необычные фото спортсмена

22:03 24.06.2022
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Суперзвезда футбола, счастливый муж и отец троих детей - Лионель Месси. Самые яркие моменты в карьере и жизни спортсмена - в фотоленте Sputnik.
© Sputnik / Aleksandr Vilf / Перейти в фотобанк

Открытая тренировка сборной Аргентины по футболу. В центре - Лионель Месси.

Открытая тренировка сборной Аргентины по футболу. В центре - Лионель Месси. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Aleksandr Vilf
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Открытая тренировка сборной Аргентины по футболу. В центре - Лионель Месси.

© AP Photo / Manu Fernandez

Жерар Пике брызгает шампанским на Лионеля Месси после победы в чемпионате Испании в конце футбольного матча испанской Ла Лиги против "Осасуны" на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне, Испания, 23 мая 2009 года.

Жерар Пике брызгает шампанским на Лионеля Месси после победы в чемпионате Испании в конце футбольного матча испанской Ла Лиги против &quot;Осасуны&quot; на стадионе &quot;Камп Ноу&quot; в Барселоне, Испания, 23 мая 2009 года. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Manu Fernandez

Жерар Пике брызгает шампанским на Лионеля Месси после победы в чемпионате Испании в конце футбольного матча испанской Ла Лиги против "Осасуны" на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне, Испания, 23 мая 2009 года.

© AP Photo / Andres Kudacki

Лионель Месси празднует гол в ворота "Реала" во время футбольного матча испанской Ла Лиги на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде, 10 апреля 2010 года.

Лионель Месси празднует гол в ворота &quot;Реала&quot; во время футбольного матча испанской Ла Лиги на стадионе &quot;Сантьяго Бернабеу&quot; в Мадриде, 10 апреля 2010 года. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Andres Kudacki

Лионель Месси празднует гол в ворота "Реала" во время футбольного матча испанской Ла Лиги на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде, 10 апреля 2010 года.

© AP Photo / Marcio Jose Sanchez

Главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона обнимает Лионеля Месси после футбольного матча группы B Кубка мира между Аргентиной и Южной Кореей в Йоханнесбурге, Южная Африка, 17 июня 2010 года. Аргентина выиграла со счетом 4:1.

Главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона обнимает Лионеля Месси после футбольного матча группы B Кубка мира между Аргентиной и Южной Кореей в Йоханнесбурге, Южная Африка, 17 июня 2010 года. Аргентина выиграла со счетом 4:1. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Marcio Jose Sanchez

Главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона обнимает Лионеля Месси после футбольного матча группы B Кубка мира между Аргентиной и Южной Кореей в Йоханнесбурге, Южная Африка, 17 июня 2010 года. Аргентина выиграла со счетом 4:1.

© AP Photo / Andres Kudacki

Лионель Месси празднует победу со своими товарищами по команде после финального футбольного матча Кубка Испании против "Атлетик Бильбао" на стадионе "Висенте Кальдерон" в Мадриде, 25 мая 2012 года.

Лионель Месси празднует победу со своими товарищами по команде после финального футбольного матча Кубка Испании против &quot;Атлетик Бильбао&quot; на стадионе &quot;Висенте Кальдерон&quot; в Мадриде, 25 мая 2012 года. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Andres Kudacki

Лионель Месси празднует победу со своими товарищами по команде после финального футбольного матча Кубка Испании против "Атлетик Бильбао" на стадионе "Висенте Кальдерон" в Мадриде, 25 мая 2012 года.

© AP Photo / Manu Fernandez

Лионель Месси держит на руках своего ребенка Тьяго во время празднования победы в чемпионате Испании после футбольного матча Ла Лиги между "Барселоной" и "Вальядолидом" на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне, 19 мая 2013 года. (AP Photo / Ману Фернандес)

Лионель Месси держит на руках своего ребенка Тьяго во время празднования победы в чемпионате Испании после футбольного матча Ла Лиги между &quot;Барселоной&quot; и &quot;Вальядолидом&quot; на стадионе &quot;Камп Ноу&quot; в Барселоне, 19 мая 2013 года. (AP Photo / Ману Фернандес) - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Manu Fernandez

Лионель Месси держит на руках своего ребенка Тьяго во время празднования победы в чемпионате Испании после футбольного матча Ла Лиги между "Барселоной" и "Вальядолидом" на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне, 19 мая 2013 года. (AP Photo / Ману Фернандес)

© AP Photo / Victor R. Caivano

Новобрачный Лионель Месси показывает большой палец вверх, когда он и его невеста Антонелла Рокуццо выходят на красную дорожку, чтобы позировать фотографам, после того, как связали себя узами брака на гражданской церемонии в Росарио, Аргентина, 30 июня 2017 года.

Новобрачный Лионель Месси показывает большой палец вверх, когда он и его невеста Антонелла Рокуццо выходят на красную дорожку, чтобы позировать фотографам, после того, как связали себя узами брака на гражданской церемонии в Росарио, Аргентина, 30 июня 2017 года. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Victor R. Caivano

Новобрачный Лионель Месси показывает большой палец вверх, когда он и его невеста Антонелла Рокуццо выходят на красную дорожку, чтобы позировать фотографам, после того, как связали себя узами брака на гражданской церемонии в Росарио, Аргентина, 30 июня 2017 года.

© AP Photo / Emilio Morenatti

Лионель Месси реагирует на Осасуну во время футбольного матча испанской Ла Лиги на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне.

Клуб "Барселона" объявил в четверг 5 августа 2021 года, что Лионель Месси уходит после 17 успешных сезонов, в которых он привел каталонский клуб к славе, помогая ему выиграть множество национальных и международных титулов с момента дебюта в подростковом возрасте.

Лионель Месси реагирует на Осасуну во время футбольного матча испанской Ла Лиги на стадионе &quot;Камп Ноу&quot; в Барселоне.Клуб &quot;Барселона&quot; объявил в четверг 5 августа 2021 года, что Лионель Месси уходит после 17 успешных сезонов, в которых он привел каталонский клуб к славе, помогая ему выиграть множество национальных и международных титулов с момента дебюта в подростковом возрасте. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Emilio Morenatti

Лионель Месси реагирует на Осасуну во время футбольного матча испанской Ла Лиги на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне.

Клуб "Барселона" объявил в четверг 5 августа 2021 года, что Лионель Месси уходит после 17 успешных сезонов, в которых он привел каталонский клуб к славе, помогая ему выиграть множество национальных и международных титулов с момента дебюта в подростковом возрасте.

© AFP 2022 / Bertrand Guay

Лионель Месси приветствует болельщиков у стадиона "Парк де Пренс", после своей первой официальной пресс-конференции в качестве игрока "ПСЖ" в Париже, 11 августа 2021 года. — 34-летняя суперзвезда подписала двухлетний контракт с "ПСЖ".

Лионель Месси приветствует болельщиков у стадиона &quot;Парк де Пренс&quot;, после своей первой официальной пресс-конференции в качестве игрока &quot;ПСЖ&quot; в Париже, 11 августа 2021 года. — 34-летняя суперзвезда подписала двухлетний контракт с &quot;ПСЖ&quot;. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2022 / Bertrand Guay

Лионель Месси приветствует болельщиков у стадиона "Парк де Пренс", после своей первой официальной пресс-конференции в качестве игрока "ПСЖ" в Париже, 11 августа 2021 года. — 34-летняя суперзвезда подписала двухлетний контракт с "ПСЖ".

© AFP 2022 / Franck Fife

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси празднует третий гол во время футбольного матча группы А первого раунда Лиги чемпионов УЕФА между "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) и "РБ Лейпциг" на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. 19 октября 2021 года.

Нападающий &quot;Пари Сен-Жермен&quot; Лионель Месси празднует третий гол во время футбольного матча группы А первого раунда Лиги чемпионов УЕФА между &quot;Пари Сен-Жермен&quot; (ПСЖ) и &quot;РБ Лейпциг&quot; на стадионе &quot;Парк де Пренс&quot; в Париже. 19 октября 2021 года. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2022 / Franck Fife

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси празднует третий гол во время футбольного матча группы А первого раунда Лиги чемпионов УЕФА между "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) и "РБ Лейпциг" на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. 19 октября 2021 года.

© AFP 2022

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси реагирует на получение футбольной награды "Золотой мяч" (вверху, слева направо):

- за 2009 год в Булонь-Бийанкур, 6 декабря 2009 г.;

- за 2010 год в Цюрихе, 10 января 2011 года;

- за 2011 год в Цюрихе 9 января 2012 года;

- за 2012 год в Цюрихе 7 января 2013 года;

- за 2015 год в Цюрихе 11 января 2016 года;

- за 2019 год в Париже 2 декабря 2019 года;

- за 2021 год в Париже 29 ноября 2021 года.

Нападающий &quot;Барселоны&quot; Лионель Месси реагирует на получение футбольной награды &quot;Золотой мяч&quot; (вверху, слева направо):- за 2009 год в Булонь-Бийанкур, 6 декабря 2009 г.; - за 2010 год в Цюрихе, 10 января 2011 года; - за 2011 год в Цюрихе 9 января 2012 года; - за 2012 год в Цюрихе 7 января 2013 года; - за 2015 год в Цюрихе 11 января 2016 года; - за 2019 год в Париже 2 декабря 2019 года; - за 2021 год в Париже 29 ноября 2021 года. - Sputnik Узбекистан
11/13
© AFP 2022

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси реагирует на получение футбольной награды "Золотой мяч" (вверху, слева направо):

- за 2009 год в Булонь-Бийанкур, 6 декабря 2009 г.;

- за 2010 год в Цюрихе, 10 января 2011 года;

- за 2011 год в Цюрихе 9 января 2012 года;

- за 2012 год в Цюрихе 7 января 2013 года;

- за 2015 год в Цюрихе 11 января 2016 года;

- за 2019 год в Париже 2 декабря 2019 года;

- за 2021 год в Париже 29 ноября 2021 года.

© AFP 2022 / Anne-Christine Poujoulat

Лионель Месси, его жена Антонелла Рокуццо и их дети Чиро, Матео и Тьяго (слева направо) на церемонии вручения премии "Золотой мяч" 2021 года во Франции.

Лионель Месси, его жена Антонелла Рокуццо и их дети Чиро, Матео и Тьяго (слева направо) на церемонии вручения премии &quot;Золотой мяч&quot; 2021 года во Франции. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2022 / Anne-Christine Poujoulat

Лионель Месси, его жена Антонелла Рокуццо и их дети Чиро, Матео и Тьяго (слева направо) на церемонии вручения премии "Золотой мяч" 2021 года во Франции.

© AFP 2022 / Ben Stansall

Аргентинские игроки поднимают в воздух Лионеля Месси, празднуя победу в международном товарищеском футбольном матче "Финалиссима" между Италией и Аргентиной на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, 1 июня 2022 года.

Аргентинские игроки поднимают в воздух Лионеля Месси, празднуя победу в международном товарищеском футбольном матче &quot;Финалиссима&quot; между Италией и Аргентиной на стадионе &quot;Уэмбли&quot; в Лондоне, 1 июня 2022 года. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2022 / Ben Stansall

Аргентинские игроки поднимают в воздух Лионеля Месси, празднуя победу в международном товарищеском футбольном матче "Финалиссима" между Италией и Аргентиной на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, 1 июня 2022 года.

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