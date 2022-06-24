https://uz.sputniknews.ru/20220624/mirziyoev-primet-uchastie-v-sammite-briks-po-voprosam-globalnogo-razvitiya-25602251.html
Мирзиёев примет участие в саммите БРИКС по вопросам глобального развития
Мирзиёев примет участие в саммите БРИКС по вопросам глобального развития
В мероприятии примут участие делегации из 18 стран.
2022-06-24T10:34+0500
2022-06-24T10:34+0500
2022-06-24T10:45+0500
политика
шавкат мирзиёев
саммит
брикс
развитие
мероприятие
делегация
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ТАШКЕНТ, 24 июн – Sputnik. В пятницу президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина примет участие в Диалоге высокого уровня по вопросам глобального развития в формате "БРИКС плюс". Об этом сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.Известно, что мероприятие пройдет под председательством Китая в онлайн-режиме. В нем примут участие главы государств и правительств стран БРИКС — Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР, а также руководители Алжира, Аргентины, Египта, Индонезии, Ирана, Казахстана, Малайзии и других государств.Планируется, что всего участие в форуме примут делегации из 18 стран.На мероприятии стороны обсудят укрепление глобального партнерства по реализации Повестки устойчивого развития на период до 2030 года. Также особое внимание участники уделят расширению практического взаимодействия, прежде всего в области "зеленой" экономики, высоких технологий, инноваций, цифровизации, транспорта и логистики, гуманитарного обмена.Мирзиёев в своем выступлении обозначит приоритетные направления широкого международного сотрудничества в совместном достижении Целей устойчивого развития.Напомним: новый формат "БРИКС плюс" был запущен в целях налаживания взаимовыгодного и многопланового сотрудничества государств группы БРИКС с другими ведущими развивающимися странами.Форум играет большую роль в продвижении взаимной торговли и инвестиций, трансфере передовых технологий и знаний, развитии кооперационных связей и транспортно-коммуникационной взаимосвязанности, укреплении конструктивного диалога в сфере безопасности.В странах БРИКС проживают свыше 3 млрд человек, на которых приходится около 25% мирового ВВП, порядка 20% глобальной торговли и 25% прямых инвестиций.
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шавкат мирзиёев, саммит, брикс, развитие, мероприятие, делегация
Мирзиёев примет участие в саммите БРИКС по вопросам глобального развития
10:34 24.06.2022 (обновлено: 10:45 24.06.2022)
В мероприятии примут участие делегации из 18 стран.
ТАШКЕНТ, 24 июн – Sputnik.
В пятницу президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина примет участие в Диалоге высокого уровня по вопросам глобального развития в формате "БРИКС плюс". Об этом сообщает пресс-служба
узбекистанского лидера.
Известно, что мероприятие пройдет под председательством Китая в онлайн-режиме. В нем примут участие главы государств и правительств стран БРИКС — Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР, а также руководители Алжира, Аргентины, Египта, Индонезии, Ирана, Казахстана, Малайзии и других государств.
Планируется, что всего участие в форуме примут делегации из 18 стран.
На мероприятии стороны обсудят укрепление глобального партнерства по реализации Повестки устойчивого развития на период до 2030 года. Также особое внимание участники уделят расширению практического взаимодействия, прежде всего в области "зеленой" экономики, высоких технологий, инноваций, цифровизации, транспорта и логистики, гуманитарного обмена.
Мирзиёев в своем выступлении обозначит приоритетные направления широкого международного сотрудничества в совместном достижении Целей устойчивого развития.
Напомним: новый формат "БРИКС плюс" был запущен в целях налаживания взаимовыгодного и многопланового сотрудничества государств группы БРИКС с другими ведущими развивающимися странами.
Форум играет большую роль в продвижении взаимной торговли и инвестиций, трансфере передовых технологий и знаний, развитии кооперационных связей и транспортно-коммуникационной взаимосвязанности, укреплении конструктивного диалога в сфере безопасности.
В странах БРИКС проживают свыше 3 млрд человек, на которых приходится около 25% мирового ВВП, порядка 20% глобальной торговли и 25% прямых инвестиций.