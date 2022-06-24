https://uz.sputniknews.ru/20220624/syn-ilona-maska-ofitsialno-stal-devushkoy-i-smenil-imya-25601486.html
Сын Илона Маска официально стал девушкой и сменил имя
Сын Илона Маска официально стал девушкой и сменил имя
Сын Илона Маска Ксавье официально стал девушкой по имени Вивиан Дженна Уилсон.
2022-06-24T11:37+0500
2022-06-24T11:37+0500
2022-06-24T11:37+0500
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ТАШКЕНТ, 24 июн – Sputnik. Сын американского миллиардера Илона Маска Ксавье официально стал девушкой по имени Вивиан Дженна Уилсон, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC News.В апреле Ксавье Маск обратился в суд с требованием разрешить ему сменить имя в соответствии с гендерной идентичностью. Молодой человек также заявил, что больше не хочет жить с биологическим отцом и быть связанным с ним каким-либо образом.Таким образом суд удовлетворил просьбу 18-летнего юноши о смене пола и имени.Илон Маск развелся с матерью Ксавье, Джастин Уилсон, в 2008 году.
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MIA „Rosiya Segodnya“
сша, илон маск
Сын Илона Маска официально стал девушкой и сменил имя
Сын Илона Маска Ксавье официально стал девушкой по имени Вивиан Дженна Уилсон.
ТАШКЕНТ, 24 июн – Sputnik.
Сын американского миллиардера Илона Маска Ксавье официально стал девушкой по имени Вивиан Дженна Уилсон, сообщает РИА Новости
со ссылкой на телеканал NBC News.
В апреле Ксавье Маск обратился в суд с требованием разрешить ему сменить имя в соответствии с гендерной идентичностью. Молодой человек также заявил, что больше не хочет жить с биологическим отцом и быть связанным с ним каким-либо образом.
"Поскольку возражений нет, ходатайство о смене имени, признании смены пола и выдаче нового свидетельства о рождении удовлетворено", — говорится в постановлении судьи.
Таким образом суд удовлетворил просьбу 18-летнего юноши о смене пола и имени.
Илон Маск развелся с матерью Ксавье, Джастин Уилсон, в 2008 году.