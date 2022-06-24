https://uz.sputniknews.ru/20220624/uralvagonzavod-poblagodaril-makrona-za-peredannye-ukraine-tsezari-25592179.html

Уралвагонзавод поблагодарил Макрона за переданные Украине "Цезари"

Уралвагонзавод поблагодарил Макрона за переданные Украине "Цезари"

Уралвагонзавод поблагодарил Макрона за поставленные Украине самоходные артиллерийские установки "Цезарь". Их захватили российские военные и передали заводу для изучения.

2022-06-24T10:12+0500

2022-06-24T10:12+0500

2022-06-24T10:19+0500

россия

эммануэль макрон

украина

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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Уралвагонзавод (УВЗ) поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за поставленные Украине самоходные артиллерийские установки (САУ) "Цезарь", захваченные в итоге Вооруженными силами России.О том, что поставленные Францией орудия попали в руки российским военным в хорошем состоянии и переданы на УВЗ для изучения, ранее в своем Telegram-канале написал французский политик Режис Кастельно. Комментарий к этому посту оставил УВЗ, входящий в госкорпорацию "Ростех", и выложил скриншон в своем Telegram-канале:Что касается упомянутой самоходной гаубицы "МСТА-С", то несколькими днями ранее Уралвагонзавод опубликовал видео с демонстрационных показов. На кадрах практически ювелирное попадание всех снарядов в одну точку.Стрельба велась прямой наводкой по мишеням на расстояние полутора километров. Максимальная дальность выстрела самоходной гаубицы — 24,7 км.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

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эммануэль макрон, украина