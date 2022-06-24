https://uz.sputniknews.ru/20220624/v-kyrgyzstane-proizoshlo-zemletryasenie-25597330.html

В Кыргызстане произошло землетрясение

В Кыргызстане произошло землетрясение

По данным сейсмологов, расстояние от эпицентра до Ташкента составило 296 км. в северо-восточном направлении.

2022-06-24T08:16+0500

2022-06-24T08:16+0500

2022-06-24T09:58+0500

происшествия

кыргызстан

землетрясение

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ТАШКЕНТ, 24 июн – Sputnik. На территории соседнего Кыргызстана произошло землетрясение, сообщает Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга Узбекистана.Подземные толчки зарегистрированы 24 июня в 01.10 по ташкентскому времени. По данным сейсмологов, эпицентр находился в 296 км от Ташкента и на глубине 15 км.Магнитуда колебаний составила 4,1 балла.Напомним: ученые из Узбекистана разработали сейсмологический атлас республики. Документ подготовлен на основе многолетних научных исследований узбекистанских специалистов. Его могут использовать не только эксперты в области геологии и сейсмологии, но и просто заинтересованные люди. По данным Академии наук, атлас состоит из семи глав и содержит свыше 70 карт. Также в него включены проекции по геологической и тектонической тематикам.Читайте также: Последствия землетрясения в Афганистане — фото

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кыргызстан, землетрясение