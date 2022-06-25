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В Санкт-Петербурге прошел ежегодный праздник выпускников "Алые паруса"
В Санкт-Петербурге прошел ежегодный праздник выпускников "Алые паруса"
В этом году на празднике выпускников присутствовали дети из Донбасса.
2022-06-25T22:01+0500
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фото
санкт-петербург
выпускник
праздник
дети
донбасс
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Темой праздника "Алые паруса – 2022" стали вечные ценности: любовь, дружба и свобода.
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фото, санкт-петербург, выпускник, праздник, дети, донбасс

В Санкт-Петербурге прошел ежегодный праздник выпускников "Алые паруса"

22:01 25.06.2022
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В этом году на празднике выпускников присутствовали дети из Донбасса.
Темой праздника "Алые паруса – 2022" стали вечные ценности: любовь, дружба и свобода.
© Sputnik / Alexei Danichev / Перейти в фотобанкТоржественный проход брига "Россия" на празднике выпускников "Алые паруса" в акватории Невы в Санкт-Петербурге.
Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге - Sputnik Узбекистан
1/12
© Sputnik / Alexei Danichev
/
Перейти в фотобанк
Торжественный проход брига "Россия" на празднике выпускников "Алые паруса" в акватории Невы в Санкт-Петербурге.
© Sputnik / Alexei Danichev / Перейти в фотобанкЛюди на набережной Невы снимают на смартфоны торжественный проход брига "Россия" на празднике выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге - Sputnik Узбекистан
2/12
© Sputnik / Alexei Danichev
/
Перейти в фотобанк
Люди на набережной Невы снимают на смартфоны торжественный проход брига "Россия" на празднике выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
© Sputnik / Alexei Danichev / Перейти в фотобанкТоржественный салют на празднике выпускников "Алые паруса" в акватории Невы в Санкт-Петербурге.
Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге - Sputnik Узбекистан
3/12
© Sputnik / Alexei Danichev
/
Перейти в фотобанк
Торжественный салют на празднике выпускников "Алые паруса" в акватории Невы в Санкт-Петербурге.
© Sputnik / Alexei Danichev / Перейти в фотобанкТоржественный проход брига "Россия" на празднике выпускников "Алые паруса" в акватории Невы в Санкт-Петербурге.
Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге - Sputnik Узбекистан
4/12
© Sputnik / Alexei Danichev
/
Перейти в фотобанк
Торжественный проход брига "Россия" на празднике выпускников "Алые паруса" в акватории Невы в Санкт-Петербурге.
© Sputnik / Alexei Danichev / Перейти в фотобанкТоржественный проход брига "Россия" на празднике выпускников "Алые паруса" в акватории Невы в Санкт-Петербурге.
Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге - Sputnik Узбекистан
5/12
© Sputnik / Alexei Danichev
/
Перейти в фотобанк
Торжественный проход брига "Россия" на празднике выпускников "Алые паруса" в акватории Невы в Санкт-Петербурге.
© Sputnik / Alexei Danichev / Перейти в фотобанкЛюди на набережной Невы приветствуют торжественный проход брига "Россия" на празднике выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге - Sputnik Узбекистан
6/12
© Sputnik / Alexei Danichev
/
Перейти в фотобанк
Люди на набережной Невы приветствуют торжественный проход брига "Россия" на празднике выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
© Sputnik / Alexei Danichev / Перейти в фотобанкТоржественный проход брига "Россия" и салют на празднике выпускников "Алые паруса" в акватории Невы в Санкт-Петербурге.
Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге - Sputnik Узбекистан
7/12
© Sputnik / Alexei Danichev
/
Перейти в фотобанк
Торжественный проход брига "Россия" и салют на празднике выпускников "Алые паруса" в акватории Невы в Санкт-Петербурге.
© Sputnik / Alexei Danichev / Перейти в фотобанкТоржественный салют на празднике выпускников "Алые паруса" в акватории Невы в Санкт-Петербурге.
Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге - Sputnik Узбекистан
8/12
© Sputnik / Alexei Danichev
/
Перейти в фотобанк
Торжественный салют на празднике выпускников "Алые паруса" в акватории Невы в Санкт-Петербурге.
© Sputnik / Alexei Danichev / Перейти в фотобанкТоржественный проход брига "Россия" на празднике выпускников "Алые паруса" в акватории Невы в Санкт-Петербурге.
Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге - Sputnik Узбекистан
9/12
© Sputnik / Alexei Danichev
/
Перейти в фотобанк
Торжественный проход брига "Россия" на празднике выпускников "Алые паруса" в акватории Невы в Санкт-Петербурге.
© Sputnik / Alexei Danichev / Перейти в фотобанкТоржественный салют на празднике выпускников "Алые паруса" в акватории Невы в Санкт-Петербурге.
Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге - Sputnik Узбекистан
10/12
© Sputnik / Alexei Danichev
/
Перейти в фотобанк
Торжественный салют на празднике выпускников "Алые паруса" в акватории Невы в Санкт-Петербурге.
© AFP 2022 / Olga Maltseva

Люди прогуливаются по Невскому проспекту.

Люди прогуливаются по Невскому проспекту. - Sputnik Узбекистан
11/12
© AFP 2022 / Olga Maltseva

Люди прогуливаются по Невскому проспекту.

© Sputnik / Alexei Danichev / Перейти в фотобанкТоржественный проход брига "Россия" и салют на празднике выпускников "Алые паруса" в акватории Невы в Санкт-Петербурге.
Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге - Sputnik Узбекистан
12/12
© Sputnik / Alexei Danichev
/
Перейти в фотобанк
Торжественный проход брига "Россия" и салют на празднике выпускников "Алые паруса" в акватории Невы в Санкт-Петербурге.
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