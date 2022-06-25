https://uz.sputniknews.ru/20220625/25644670.html

В Санкт-Петербурге прошел ежегодный праздник выпускников "Алые паруса"

В Санкт-Петербурге прошел ежегодный праздник выпускников "Алые паруса"

В этом году на празднике выпускников присутствовали дети из Донбасса.

2022-06-25T22:01+0500

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фото

санкт-петербург

выпускник

праздник

дети

донбасс

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Темой праздника "Алые паруса – 2022" стали вечные ценности: любовь, дружба и свобода.

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фото, санкт-петербург, выпускник, праздник, дети, донбасс