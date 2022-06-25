В Санкт-Петербурге прошел ежегодный праздник выпускников "Алые паруса"
В этом году на празднике выпускников присутствовали дети из Донбасса.
Темой праздника "Алые паруса – 2022" стали вечные ценности: любовь, дружба и свобода.
© Sputnik / Alexei Danichev / Перейти в фотобанкТоржественный проход брига "Россия" на празднике выпускников "Алые паруса" в акватории Невы в Санкт-Петербурге.
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Торжественный проход брига "Россия" на празднике выпускников "Алые паруса" в акватории Невы в Санкт-Петербурге.
© Sputnik / Alexei Danichev / Перейти в фотобанкЛюди на набережной Невы снимают на смартфоны торжественный проход брига "Россия" на празднике выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
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Люди на набережной Невы снимают на смартфоны торжественный проход брига "Россия" на празднике выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
© Sputnik / Alexei Danichev / Перейти в фотобанкТоржественный салют на празднике выпускников "Алые паруса" в акватории Невы в Санкт-Петербурге.
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Торжественный салют на празднике выпускников "Алые паруса" в акватории Невы в Санкт-Петербурге.
© Sputnik / Alexei Danichev / Перейти в фотобанкТоржественный проход брига "Россия" на празднике выпускников "Алые паруса" в акватории Невы в Санкт-Петербурге.
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Торжественный проход брига "Россия" на празднике выпускников "Алые паруса" в акватории Невы в Санкт-Петербурге.
© Sputnik / Alexei Danichev / Перейти в фотобанкТоржественный проход брига "Россия" на празднике выпускников "Алые паруса" в акватории Невы в Санкт-Петербурге.
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Торжественный проход брига "Россия" на празднике выпускников "Алые паруса" в акватории Невы в Санкт-Петербурге.
© Sputnik / Alexei Danichev / Перейти в фотобанкЛюди на набережной Невы приветствуют торжественный проход брига "Россия" на празднике выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
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Люди на набережной Невы приветствуют торжественный проход брига "Россия" на празднике выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
© Sputnik / Alexei Danichev / Перейти в фотобанкТоржественный проход брига "Россия" и салют на празднике выпускников "Алые паруса" в акватории Невы в Санкт-Петербурге.
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Торжественный проход брига "Россия" и салют на празднике выпускников "Алые паруса" в акватории Невы в Санкт-Петербурге.
© Sputnik / Alexei Danichev / Перейти в фотобанкТоржественный салют на празднике выпускников "Алые паруса" в акватории Невы в Санкт-Петербурге.
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Торжественный салют на празднике выпускников "Алые паруса" в акватории Невы в Санкт-Петербурге.
© Sputnik / Alexei Danichev / Перейти в фотобанкТоржественный проход брига "Россия" на празднике выпускников "Алые паруса" в акватории Невы в Санкт-Петербурге.
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Торжественный проход брига "Россия" на празднике выпускников "Алые паруса" в акватории Невы в Санкт-Петербурге.
© Sputnik / Alexei Danichev / Перейти в фотобанкТоржественный салют на празднике выпускников "Алые паруса" в акватории Невы в Санкт-Петербурге.
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Торжественный салют на празднике выпускников "Алые паруса" в акватории Невы в Санкт-Петербурге.
© AFP 2022 / Olga Maltseva
Люди прогуливаются по Невскому проспекту.
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© AFP 2022 / Olga Maltseva
Люди прогуливаются по Невскому проспекту.
© Sputnik / Alexei Danichev / Перейти в фотобанкТоржественный проход брига "Россия" и салют на празднике выпускников "Алые паруса" в акватории Невы в Санкт-Петербурге.
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Торжественный проход брига "Россия" и салют на празднике выпускников "Алые паруса" в акватории Невы в Санкт-Петербурге.