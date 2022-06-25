https://uz.sputniknews.ru/20220625/kategoricheski-s-goblinom-komichnye-britanskie-sanktsii-i-bezumie-ukrainy-25643316.html

Категорически с Гоблином: комичные британские санкции и безумие Украины

Категорически с Гоблином: комичные британские санкции и безумие Украины

Новый выпуск "Категорически с Гоблином" - в материале Sputnik.

2022-06-25T20:42+0500

2022-06-25T20:42+0500

2022-06-25T20:42+0500

видео

санкции

великобритания

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/19/25642818_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9b72a468b148ef0ec98dec927e7ead52.jpg

В новом выпуске "Категорически с Гоблином" Дмитрий Пучков комментирует новые санкции, которые британцы ввели против России, а также рассуждает о бессмысленности действий европейских правительств. А еще в этом выпуске поговорим об энергетических проблемах Германии, которые страна создает себе сама. Также в этом выпуске гость Sputnik жестко отозвался и о действиях Финляндии, которая провоцирует конфликт с Россией.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

санкции, великобритания, украина, видео