https://uz.sputniknews.ru/20220625/kategoricheski-s-goblinom-komichnye-britanskie-sanktsii-i-bezumie-ukrainy-25643316.html
Категорически с Гоблином: комичные британские санкции и безумие Украины
Категорически с Гоблином: комичные британские санкции и безумие Украины
Новый выпуск "Категорически с Гоблином" - в материале Sputnik.
2022-06-25T20:42+0500
2022-06-25T20:42+0500
2022-06-25T20:42+0500
видео
санкции
великобритания
украина
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В новом выпуске "Категорически с Гоблином" Дмитрий Пучков комментирует новые санкции, которые британцы ввели против России, а также рассуждает о бессмысленности действий европейских правительств. А еще в этом выпуске поговорим об энергетических проблемах Германии, которые страна создает себе сама. Также в этом выпуске гость Sputnik жестко отозвался и о действиях Финляндии, которая провоцирует конфликт с Россией.
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санкции, великобритания, украина, видео
Категорически с Гоблином: комичные британские санкции и безумие Украины
Новый выпуск "Категорически с Гоблином" - в материале Sputnik.
В новом выпуске "Категорически с Гоблином" Дмитрий Пучков комментирует новые санкции, которые британцы ввели против России, а также рассуждает о бессмысленности действий европейских правительств.
А еще в этом выпуске поговорим об энергетических проблемах Германии, которые страна создает себе сама.
Также в этом выпуске гость Sputnik жестко отозвался и о действиях Финляндии, которая провоцирует конфликт с Россией.