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https://uz.sputniknews.ru/20220625/posledstviya-xolodnogo-dusha-dlya-organizma-25647365.html
Последствия холодного душа для организма
Последствия холодного душа для организма
О положительном влиянии холодного душа на организм рассказал профессор Воробьев.
2022-06-25T23:00+0500
2022-06-25T23:00+0500
это интересно
профессор
холод
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Доктор медицинских наук Павел Воробьев объяснил порталу Ura.ru, что будет с организмом если принимать холодный душ.Специалист рассказал, что прием холодного душа способствует образованию клеток иммунитета и, следовательно, укрепляет защитную способность орагнизма против инфекций.Также он добавил, что закаливанием в домашних условиях можно заниматься при помощи контрастного душа. Помимо этого, можно мыть ноги в ледяной воде вечером. В то же время длительное пребывание в холодной воде может привести к заболеваниям почек, предупредил врач.
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профессор, холод

Последствия холодного душа для организма

23:00 25.06.2022
© Sputnik / Ксения Сидорова / Перейти в фотобанкДушевая
Душевая - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.06.2022
© Sputnik / Ксения Сидорова
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О положительном влиянии холодного душа на организм рассказал профессор Воробьев.
Доктор медицинских наук Павел Воробьев объяснил порталу Ura.ru, что будет с организмом если принимать холодный душ.
Специалист рассказал, что прием холодного душа способствует образованию клеток иммунитета и, следовательно, укрепляет защитную способность орагнизма против инфекций.
"У человека идет игра микроциркуляции капилляров. Они расширяются, потом сужаются, потом снова расширяются. Если грубо сказать, то идет промывание тканей за счет этого. Одновременно идет стимуляция клеток, отвечающих за иммунитет. Эти процессы связаны друг с другом. Люди, которые закаляются, гораздо меньше болеют респираторными инфекциями", — подчеркнул профессор.
Также он добавил, что закаливанием в домашних условиях можно заниматься при помощи контрастного душа. Помимо этого, можно мыть ноги в ледяной воде вечером. В то же время длительное пребывание в холодной воде может привести к заболеваниям почек, предупредил врач.
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