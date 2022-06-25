https://uz.sputniknews.ru/20220625/posledstviya-xolodnogo-dusha-dlya-organizma-25647365.html

Последствия холодного душа для организма

Последствия холодного душа для организма

О положительном влиянии холодного душа на организм рассказал профессор Воробьев.

2022-06-25T23:00+0500

2022-06-25T23:00+0500

2022-06-25T23:00+0500

это интересно

профессор

холод

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Доктор медицинских наук Павел Воробьев объяснил порталу Ura.ru, что будет с организмом если принимать холодный душ.Специалист рассказал, что прием холодного душа способствует образованию клеток иммунитета и, следовательно, укрепляет защитную способность орагнизма против инфекций.Также он добавил, что закаливанием в домашних условиях можно заниматься при помощи контрастного душа. Помимо этого, можно мыть ноги в ледяной воде вечером. В то же время длительное пребывание в холодной воде может привести к заболеваниям почек, предупредил врач.

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профессор, холод