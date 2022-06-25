https://uz.sputniknews.ru/20220625/u-zapada-ne-ostalos-soyuznikov-protiv-putina-i-si-25641083.html

У Запада не осталось союзников против Путина и Си

У Запада не осталось союзников против Путина и Си

На Западе снова, как и в 1941-м, собирают коалицию для борьбы, а по большому счету, войны с Россией — это заявление Сергея Лаврова звучит громко даже по нынешним бурным временам.

2022-06-25T18:39+0500

2022-06-25T18:39+0500

2022-06-25T18:39+0500

колумнисты

запад

владимир путин

си цзиньпин

борьба

война

россия

сергей лавров

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Министр иностранных дел России был максимально конкретен:Столь жесткий комментарий последовал в ответ на вопрос о наделении Украины статусом кандидата в члены ЕС — и после напоминаний министра о том, что Москва "всегда исходила из того, что ЕС не является военно-политическим блоком. В отличие от Североатлантического альянса, развитие его отношений с любыми странами, которые того желают, не создает для нас никаких угроз и рисков". Тут нет особого противоречия — потому что делается акцент на том, что это прежняя позиция России, а теперь в Москве отдают себе отчет в том, что "Евросоюз за последние несколько лет сильно эволюционировал, если не сказать мимикрировал, в направлении обретения агрессивной идеологической подоплеки, прежде всего русофобской", пишет колумнист РИА Новости Петр Акопов.Именно поэтому Лавров и позволил себе сравнение дороги, на которую встал ЕС, с путем Гитлера — ведь невоенный характер Евросоюза не означает, что он не может стать инструментом в руках военных блоков. А именно это и происходит: ЕС, который и так был "гражданским аватаром НАТО", все больше превращают в точку сборки уже даже не европейской, а глобальной коалиции. Причем не только против России.На следующей неделе пройдет саммит НАТО, на котором впервые будут присутствовать руководители Австралии, Новой Зеландии, Японии и Южной Кореи. То есть Североатлантический альянс привлекает тихоокеанские страны — что это, если не шаг на пути его официального превращения в глобальный? Он и так по сути был им — за счет глобальных амбиций и глобального же присутствия США (и выходящего за пределы Европы британского и французского), но все же по своим военным целям оставался именно атлантическим и европейским. Привлечение четырех тихоокеанских стран является недвусмысленным сигналом Китаю о том, что Америка планирует глобальное сдерживание Поднебесной — не просто на тихоокеанском направлении собственными силами и силами своих союзников, но и на европейском с привлечением сил Старого Света.Да, пока что официальное расширение НАТО на Тихий океан неактуально — европейцы категорически не готовы к этому. Но это лишь вопрос времени, ведь европейцы и с Россией бить горшки не собирались, их подготовили к этому за восемь лет. Китай пока не обозначен как прямая угроза, но уже будет упомянут в новой стратегии НАТО как страна, чей подъем представляет вызов интересам, ценностям и безопасности альянса.В конечном счете не так уж важно, есть ли вообще смысл в глобальном масштабе НАТО, или для американцев лучше иметь два отдельных альянса: один против России в Европе, а другой — против Китая в Азии. Впрочем, собрать второй альянс куда сложнее — даже не все из четырех приглашенных на саммит НАТО стран готовы войти в откровенно антикитайский блок. Поэтому сейчас Штатам проще выстраивать общий фронт против "авторитарных ревизионистских держав", то есть России и Китая, представляя наши страны как единую угрозу "демократическому миропорядку".Европа играет в выстраивании этой коалиции важнейшую роль не только в качестве одной из двух составляющих Запада, но и как сила, которая должна привлекать к участию в коалиции другие центры силы и государства: азиатские, африканские и латиноамериканские. Хотя у Евросоюза нет внятной общей внешней политики, у входящих в него стран есть большое влияние на разные части света (в том числе и бывшие колонии) — вот и возможности для активной работы по вербовке новых участников "антиревизионистского" альянса.Успешно ли идет эта работа? Нет, и четыре последних месяца стали наглядным подтверждением этому. Абсолютное большинство стран мира не подписались на антироссийские санкции — хотя их всячески уговаривали или даже принуждали к этому не только англосаксы, но и европейцы. Более того, активная работа Запада вызвала и ответную реакцию. Москва и Пекин, и до этого выступавшие за собирание всех недовольных западным глобалистским проектом сил, сейчас активизировали свою работу.Примером этому стал только что прошедший саммит БРИКС — той самой "Большой пятерки", что все больше противостоит западной "Большой семерке". Саммит проводил Китай — и хотя он прошел в видеоформате, на второй его день состоялось очень важное мероприятие: встреча "БРИКС плюс", в которой участвовали еще 13 государств. Сам формат "БРИКС плюс" возник еще пять лет назад, обычно список его участников формирует принимающая страна, и в нем оказывается много стран того региона, к которому она принадлежит или с которым граничит. Но в этот раз, кроме таких стран, есть и множество важнейших государств.Были две страны "Большой двадцатки" — Индонезия и Аргентина, три важные страны исламского мира — Египет, Иран и Алжир, три страны Юго-Восточной Азии — Таиланд, Малайзия и Камбоджа, одна из крупнейших африканских стран Эфиопия и нынешний председатель Африканского союза президент Сенегала. Были представлены две центральноазиатские страны — Казахстан и Узбекистан. И даже Океания не забыта — от нее было Фиджи.Самое важное: практически половина этих стран (причем крупнейшие из них) претендует на то, чтобы присоединиться к БРИКС. И если раньше к расширению "Большой пятерки" относились осторожно, то сейчас настроения начинают меняться. Об этом свидетельствуют и выступления Си Цзиньпина и Путина.Китайский председатель подчеркнул, что "в последние годы многие страны выражают заинтересованность в присоединении к нашей "пятерке":А Владимир Путин отметил, что "актуальность взаимодействия с партнерами, разделяющими наши ценности, резко возросла в нынешних условиях разбалансировки международных отношений".Конечно, БРИКС — не военный союз, но в этом его сила, а не слабость. Потому что противостоять попыткам уходящего англосаксонского проекта продлить свое доминирование нужно в первую очередь не в военной плоскости (о ней Россия и Китай и так не забывают — в том числе и вместе), а в финансовой, торговой, логистической, идеологической. И тут как раз важны все серьезные игроки, делающие ставку на дальнейшее формирование многополярного мира, выстраивание новых (альтернативных англосаксонским) глобальных механизмов взаимодействия, а также укрепление собственной самостоятельности. Индонезия и Египет, Аргентина и Иран, Малайзия и Алжир — все они хотят присоединиться к БРИКС. А ведь есть еще и присматривающиеся к "пятерке" Саудовская Аравия и Эмираты, Мексика и Турция. То есть потенциал у "Большой пятерки" действительно очень большой — и это лучший наш ответ той коалиции, которую пытается собрать Запад.Наш ответ — и одновременно китайский. Потому что, как сказал на саммите "БРИКС плюс" Си Цзиньпин, "наша эпоха наполнена как вызовами, так и надеждами, мы должны трезво оценить тренд мирового развития, укрепить уверенность, собрать волю в кулак и объединить усилия для продвижения глобального развития".Глобального развития — то есть развития всего мира, в котором Запад уже не сможет навязывать свою волю и свои правила всем остальным. Ну а собирать волю в кулак русские и китайцы умеют — и остальным могут показать пример того, как это делается.

россия

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Петр Акопов https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1392/76/13927642_0:1:98:99_100x100_80_0_0_00c551183c830fa4010e178dbf4136ec.jpg

Петр Акопов https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1392/76/13927642_0:1:98:99_100x100_80_0_0_00c551183c830fa4010e178dbf4136ec.jpg

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запад, владимир путин, си цзиньпин, борьба, война, россия, сергей лавров